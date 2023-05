https://sputniknews.lat/20230517/consulte-la-normativa-la-india-responde-a-amenazas-de-borrell-1139558245.html

"Consulte la normativa": la India responde a amenazas de Borrell

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, debería leer más detenidamente la normativa de la UE antes de pedir que se repriman los productos petrolíferos... 17.05.2023, Sputnik Mundo

"Consulte la normativa del Consejo de la UE. El petróleo ruso que ha sido sometido a un refinado profundo en un tercer país ya no se considera petróleo ruso. (...) Le sugeriría que mire el Reglamento del Consejo [de la UE] número 833/2014", indicó el ministro de Exteriores indio.Anteriormente, Borrell afirmó para al periódico Financial Times que las refinerías de la India compran grandes volúmenes del crudo ruso que, tras su procesado se vende en Europa. El oficial insistió en que la UE debe tomar medidas para impedirlo, tras estimar que el negocio indio constituye para Rusia una forma de eludir sanciones europeas.De acuerdo con el informe de la Agencia Internacional de la Energía, publicado el 16 de mayo, las exportaciones rusas de petróleo y productos petrolíferos en abril lograron el nivel más alto desde febrero de 2022, ya que se observó el aumento mensual de 50.000 barriles diarios hasta 8,3 millones.El Grupo de los Siete (G7), conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón, así como la Unión Europea y Australia, se negó a adquirir el petróleo ruso a un precio mayor de 60 dólares por barril desde el 5 de diciembre. Las empresas de estos países tienen prohibido proporcionar servicios como seguros, intermediación y asistencia financiera para el transporte del petróleo ruso a cualquier parte del mundo, a menos que el crudo se venda por debajo del umbral acordado.Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que no se plegará a estas condiciones. Putin promulgó a finales de diciembre un decreto que prohíbe la venta del petróleo ruso a las personas físicas y jurídicas extranjeras cuyos contratos estipulen de forma directa o implícita el mecanismo de tope a los precios.

