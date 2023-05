https://sputniknews.lat/20230517/defensa-rusa-revela-los-resultados-del-ataque-con-misiles-kinzhal-contra-los-patriot-en-kiev-1139569923.html

Defensa rusa revela los resultados del ataque con misiles Kinzhal contra los Patriot en Kiev

Defensa rusa revela los resultados del ataque con misiles Kinzhal contra los Patriot en Kiev

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió que si Occidente proporcionaba a Ucrania los sistemas Patriot, estas defensas aéreas serían destruidas. ¿Qué se... 17.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-17T18:43+0000

2023-05-17T18:43+0000

2023-05-17T18:52+0000

defensa

kinzhal

patriot

ucrania

vladímir putin

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

serguéi shoigú

🌍 europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/0a/1139288714_0:129:3185:1921_1920x0_80_0_0_307ecb7994d69571a12b043b1dcc7d1c.jpg

El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado, citando fuentes fiables, que como resultado del ataque con los misiles hipersónicos Kinzhal contra el sistema de defensa antiaérea de producción estadounidense que se produjo el 16 de mayo en la capital ucraniana quedó destruida una estación de radar multifuncional y cinco lanzadores de misiles. Según lo comunicado un día antes por el portavoz del ente militar, el Kinzhal fue lanzado cuando las Fuerzas Armadas rusas llevaban a cabo "un ataque combinado con armas de largo alcance guiadas con precisión desde el aire y desde el mar contra las unidades de las FFAA de Ucrania, así como contra depósitos de municiones, armas y equipos militares suministrados por países occidentales".Gesto de desesperación En este sentido, el experto militar Alexei Leonkov, con sede en Moscú, fue citado por los medios de comunicación rusos diciendo que el Patriot utilizó toda la munición en un intento de derribar el Kinzhal. Señaló un total de 32 proyectiles interceptores del Patriot que fueron disparados desde los ocho lanzadores de misiles en un intento de derribar el Kinzhal, pero fue en vano. Añadió que los 32 interceptores lanzados por la tripulación del Patriot eran "un gesto de desesperación más que acciones de profesionales". De hecho, el lanzamiento de cada uno de estos misiles interceptores vale la friolera de tres millones de dólares. Mientras tanto, Kiev ha negado que el misil hipersónico ruso alcanzara al MIM-104, y el portavoz de la fuerza aérea ucraniana, Yuri Ignat, ha afirmado: "No se preocupen por el destino del Patriot. Destruir el sistema con algún tipo de Kinzhal es imposible". El jefe de Defensa ruso se burla de los cuentos chinos de KievEl ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, declaró en exclusiva a Sputnik que las palabras de Kiev sobre el supuesto derribo de seis misiles hipersónicos rusos Kinzhal no son ciertas.Evaluación del ataque Kinzhal contra Patriot Washington y Kiev están discutiendo la posibilidad de reparar el sistema Patriot dañado, informa Reuters, lo cual refuta las palabras de Ignat. Según dos funcionarios estadounidenses citados por la agencia, lo más probable es que el sistema de defensa aérea estadounidense haya resultado dañado, pero no completamente destruido. Reuters agrega que, conforme con la parte estadounidense, el sistema de misiles antiaéreos se puede reparar en el territorio de Ucrania y no será necesario sacar el Patriot del país. La fuente de la agencia añadió que después de que Washington reciba información adicional sobre lo sucedido, esta posición puede cambiar.Choque, auge y explosiónEn cuanto a las consecuencias del ataque con misiles hipersónicos rusos, el analista de relaciones internacionales y seguridad Mark Sleboda, con sede en Moscú, informó a Sputnik que "puede haber habido más de un impacto" de los misiles Kinzhal en el Patriot. "Se vio al Patriot descargar su munición. Y luego, unos segundos más tarde, justo de donde venían esos misiles, se ve la explosión, el gran destello de luz llenando el cielo nocturno de Kiev. Y parece que fueron partes de la batería [MIM-104] las que resultaron dañadas o destruidas. No lo sabemos exactamente, pero parece bastante claro que [el Patriot] fue alcanzado", señaló Sleboda, refiriéndose al video del ataque Kinzhal.Un hueso duro de roer En diciembre de 2022, Putin comentó los planes del Pentágono de entregar un sistema Patriot a Ucrania, que Kiev recibió esta primavera boreal: "Estados Unidos dice ahora que puede poner un Patriot [en Ucrania]. De acuerdo, que lo hagan. Nosotros también romperemos al Patriot y habrá que instalar algo en su lugar, habrá que desarrollar nuevos sistemas... se trata de un proceso complejo y largo"."Nuestros adversarios parten de la idea de que se trata supuestamente de un arma defensiva. Muy bien, lo tendremos en cuenta. Y siempre se puede encontrar un antídoto", subrayó el presidente ruso, asegurando que las entregas de Patriot serán "en vano" y "solo prolongarán el conflicto".

https://sputniknews.lat/20230510/por-que-los-sistemas-de-defensa-antiaerea-patriot-no-salvaran-a-ucrania-1139277795.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

kinzhal, patriot, ucrania, vladímir putin, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, serguéi shoigú, 🌍 europa