EEUU despliega sus legendarios aviones A-10 en España con el conflicto de Ucrania de fondo

EEUU despliega sus legendarios aviones A-10 en España con el conflicto de Ucrania de fondo

17.05.2023

La Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegó recientemente una decena de aviones de combate A-10C Thunderbolt II en la base de Zaragoza y en Grecia como parte del ejercicio Defender 2023. Las unidades pertenecen al ala 442 Fighter Wing de la Reserva de la Fuerza Aérea de EEUU en Missouri.Se trata un avión de ataque a tierra y apoyo aéreo cercano a baja altitud, creado específicamente para enfrentar amenazas terrestres. Diseñado durante la Guerra Fría, se halla en servicio desde hace 47 años. EEUU tiene previsto retirarlos gradualmente durante los próximos cinco años, hasta 2028.El ejercicio Swift Response 2023 de Zaragoza se encuadra en realidad en otro más amplio y denominado Defender 2023, que engloba la participación de 10 países y plantea tres ejercicios simultáneos que se llevan a cabo también en otros escenarios europeos, como Estonia (Inmediate Response 23) y Grecia (Saber Guardian 23).El ejercicio que se desarrolla en la base aérea de Zaragoza hasta el 19 de mayo implica a 6.000 militares bajo mando español, y participan aeronaves de combate (A-10C, F-18 y Eurofighter), de transporte (C-17, A400M, C-130 y C-295) y helicópteros (NH-90, Cougar, Chinook y Tigre). Los países participantes son España, EEUU, Francia, Italia, Portugal y Hungría. En Zaragoza está previsto que el día 18 el rey Felipe VI presencie la segunda operación de asalto aéreo.Frente a quiénEl objetivo declarado del ejercicio es entrenar la capacidad de las fuerzas aerotransportadas aliadas para responder rápidamente a situaciones de crisis como una fuerza multinacional interoperable. Se busca demostrar la proyección de fuerzas estadounidenses y aliadas, así como su alta disponibilidad. A tal fin, el 10 de mayo se proyectó el salto de 1.400 paracaidistas, que el fuerte viento reinante en Zaragoza frustró y obligó a posponer."Las maniobras Defender llevan haciéndose muchos años, desde la Guerra Fría. Su sentido es hacer un ejercicio interarmas, en su momento frente a un ataque del Pacto de Varsovia y después a un ataque ruso en el escenario europeo. Por tanto, el enfoque es geopolítico", explica a Sputnik Juan A. Aguilar, directo del portal de análisis internacional Geoestrategia.es.El propósito planteado es vencer una teórica amenaza de inestabilidad protagonizada por una alianza de países denominada Occassus sobre las fronteras del territorio de la OTAN mediante operaciones intimidatorias. "El de este año es una infiltración de contratistas militares rusos y otras fuerzas por Rumanía. Es un ejercicio para poner en orden la interoperatividad y coordinación de las distintas unidades y los centros de control de la OTAN", detalla Aguilar.Un buen avión, ¿también para Ucrania?Aunque estas maniobras tienen un carácter anual, a nadie se le escapa que su desarrollo discurre en paralelo al conflicto en Ucrania, donde el enfrentamiento es predominantemente terrestre. Y el A-10C Thunderbolt es el primer avión estadounidense diseñado específicamente para dar cobertura a las fuerzas terrestres. Puede atacar tanques y vehículos blindados.Surge entonces la pregunta de si en algún momento estas aeronaves podrían pasar a formar parte de los lotes de armamento que EEUU y la OTAN están destinando al régimen de Kiev, habida cuenta de sus insistentes pedidos de aviones de combate. "El ministro de Defensa ucraniano ya solicitó a EEUU 100 unidades a comienzos del conflicto, pero en los arsenales norteamericanos solo quedan 286 aparatos de este tipo en toda su clase, desde los destinados al entrenamiento hasta los de operatividad máxima", recuerda Aguilar, que destaca que un hipotético adiestramiento de pilotos ucranianos en su manejo supondría "meses de adiestramiento".Y no es lo mismo adiestrar pilotos para el uso de un F-16, que sirve para misiones de intercepción, escolta, ataque a suelo y reconocimiento, que adiestrarlos para pilotar un A-10, que solo sirve para ataque a suelo y contra objetivos de cierta entidad.En servicio desde 1977, el A-10 es "fruto de la antigua ingeniería norteamericana, que era mucho mejor que la actual", asegura Aguilar, que basa su afirmación en los infructuosos intentos de sustituir este modelo por otro más moderno "desde hace más de 20 años". A su juicio, se busca sustituirlo por el "carísimo" F-35, que todavía no ha podido mostrar rentabilidad alguna. "En cambio, el A-10C ha sido muy rentable, es similar al SU-25 soviético y ruso, ha tenido una buena actuación en teatros de operaciones en el desierto tales como Afganistán o Irak", recuerda.¿Por qué se negaron a Kiev?La longevidad del A-10C Thunderbolt entraña diversas actualizaciones en sus sistemas de vuelo, guiado e incluso blindaje. Su modernización es acometida por Boeing y la tecnología es delicada. EEUU es consciente del riesgo de que sus secretos puedan caer en manos de los militares rusos en Ucrania."Dispone de un sistema de un sistema informático de enlace de datos (data link) para las bombas inteligentes, tiene un ordenador de vuelo renovado, sistemas de almacenamiento digital integrado y el sistema ROVER, un receptor de vídeo operado remotamente", señala Aguilar, enumerando algunos de los sistemas que los estadounidenses querrían proteger a toda costa.Aunque la decena de A-10C presentes en el ejercicio Defender 2023 acabaran entregándose a Kiev, tal circunstancia "no significaría ningún cambio operacional o estratégico", abunda Aguilar. "Y tampoco se podrían entregar inmediatamente, salvo que fueran tripulados por estadounidenses, situación a la que la Administración norteamericana no quiere que escalar y mucho menos querría que llegara a la opinión pública", concluye.

