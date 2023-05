https://sputniknews.lat/20230517/hersh-un-grupo-de-paises-liderado-por-polonia-pide-a-zelenski-poner-fin-al-conflicto-en-ucrania-1139552406.html

Hersh: un grupo de países liderado por Polonia pide a Zelenski poner fin al conflicto en Ucrania

Hersh: un grupo de países liderado por Polonia pide a Zelenski poner fin al conflicto en Ucrania

Un grupo de países liderado por Polonia está instando en secreto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a terminar el conflicto en Ucrania, incluso a... 17.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-17T07:49+0000

2023-05-17T07:49+0000

2023-05-17T08:11+0000

defensa

seymour hersh

volodímir zelenski

ucrania

polonia

🌍 europa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/0c/1131457253_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_2cd7769e3992e781a1e4784e11130c99.jpg

Agregó que el mandatario ucraniano rechaza sus ofertas para poner fin a las hostilidades. Como señala el artículo, citando datos conocidos dentro de la CIA, "Zelenski no se mueve", mientras empieza a perder el apoyo de sus "vecinos".Según datos conocidos en secreto por algunos funcionarios de los servicios de inteligencia estadounidenses, el grupo de países liderado por Polonia incluye también a Hungría, Lituania, Estonia y Letonia.Además, Hersh enfatizó que el presidente de EEUU, Joe Biden, está recibiendo información incompleta sobre el curso del conflicto ucraniano porque parte del material de inteligencia estadounidense no está llegando al jefe de Estado.Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que está dispuesta a un acuerdo de paz, pero Kiev ha legislado prohibiendo las negociaciones. Zelenski también afirmó en el G20 que "no habrá Minsk-3". El secretario de prensa del líder ruso, Dmitri Peskov, respondió en un comentario a Sputnik que tales palabras "confirman absolutamente" la postura de Kiev de no querer negociar.El Kremlin había afirmado que no existían requisitos previos para la transición de la situación en Ucrania a un curso pacífico, y calificó de prioridad absoluta para Rusia la consecución de los objetivos de la operación especial "solo posible por medios militares". Asimismo, había subrayado que la situación en el país vecino podría cambiar a un curso pacífico si se tuvieran en cuenta la situación de facto y las nuevas realidades, y todas las exigencias de Moscú son bien conocidas.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero de 2022 el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania para defender a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Los objetivos fundamentales de la operación especial son la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.

https://sputniknews.lat/20230506/occidente-contribuye-a-la-muerte-de-los-ucranianos-al-enviarles-armas-que-desconocen-1139013713.html

ucrania

polonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seymour hersh, volodímir zelenski, ucrania, polonia, 🌍 europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania