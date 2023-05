https://sputniknews.lat/20230517/intenso-fuego-contra-el-enemigo-los-bmd-4m-rusos-destruyen-un-puesto-de-avanzada-ucraniano--video-1139554124.html

Intenso fuego contra el enemigo: los BMD-4M rusos destruyen un puesto de avanzada ucraniano | Video

Intenso fuego contra el enemigo: los BMD-4M rusos destruyen un puesto de avanzada ucraniano | Video

El grupo de reconocimiento de las Fuerzas Aerotransportadas rusas con ayuda de un dron descubri贸 en el bosque un puesto de avanzada de un pelot贸n de las FFAA... 17.05.2023, Sputnik Mundo

Los veh铆culos de combate se acercaron al enemigo y lo arrollaron con el fuego denso de sus ca帽ones autom谩ticos de 30 mm y desde posiciones cerradas emplearon ca帽ones de 100 mm, aniquilando a las tropas ucranianas en sus fortificaciones. Tras completar su misi贸n, el grupo blindado se retir贸 r谩pidamente a un 谩rea segura.Los soldados rusos que operan estas m谩quinas, destacan las ventajas del BMD-4M.鈥淓n tres a帽os me acostumbr茅 al veh铆culo [BMD-4M]. Se maneja con facilidad, entra r谩pido al giro, no hay nada complicado. Lo principal es sacar a la tripulaci贸n sana y salva al final del trabajo. La victoria ser谩 nuestra, es inevitable鈥, comenta el mec谩nico-conductor del veh铆culo blindado."Durante la operaci贸n especial he entrenado varias tripulaciones", a帽ade. "Con el BMD-M apoyamos a la infanter铆a, estamos listos para completar la tarea en cualquier momento", explica el combatiente ruso.En comparaci贸n con el veh铆culo aerotransportado BMD-2, el BMD-4M es m谩s maniobrable y tiene mejor movilidad en el terreno, detallaron los militares.Rusia lanz贸 la operaci贸n militar especial para defender las rep煤blicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Mosc煤 como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operaci贸n militar especial es la desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de Ucrania.

