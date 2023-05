https://sputniknews.lat/20230517/juicio-politico-a-lasso-los-tres-caminos-que-se-abren-en-ecuador-1139529364.html

Juicio político a Lasso: los tres caminos que se abren en Ecuador

El juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que inicia este 16 de mayo, determinará no solo la continuidad o la destitución del mandatario, sino que abre un abanico de posibilidades en función de la votación de los asambleístas y de la aplicación de mecanismos constitucionales.Una vez finalizada la sesión de apertura del juicio, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, dispondrá de hasta cinco días para convocar a la votación sobre la destitución de Lasso, que requiere de 92 de 137 votos para concretarse.Lasso está acusado por el delito de peculado luego de no haber suspendido un contrato entre la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la internacional Amazonas Tankers para el transporte de crudo a pesar de que esta operación supuso un perjuicio para el país con pérdidas superiores a los 6 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado.¿Qué escenarios pueden ocurrir?En caso de que el juicio se desarrolle pero en la instancia de votación no se logren los dos tercios de votos necesarios, el juicio se archivaría, de acuerdo a la Ley de la Función Legislativa. Además, no podrá volver a proponerse un juicio político contra el mandatario por los mismos hechos de los que fue acusado.En este escenario, el presidente podrá culminar su mandato, aunque gobernará con una mayoría opositora en el Congreso integrada por las bancadas de la Unión por la Esperanza (UNES), el Partido Social Cristiano (PSC), el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik y la Izquierda Democrática.Según consignó Ecuavisa, el mandatario tampoco cuenta con representación en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), algo que afectaría el trámite de sus futuros proyectos de ley.Si bien algunos analistas consideran que se podría llegar a los votos requeridos, el sociólogo ecuatoriano Henry Allán manifestó a Sputnik que la situación es "difícil", pues parte del Pachakutik y de la Izquierda Democrática "han negociado cargos con el Ejecutivo".Se requieren 92 voluntades legislativas para que Lasso sea removido de su cargo. De concretarse la destitución, el liderazgo del ejecutivo sería asumido por el actual vicepresidente del país, Alfredo Borrero, quien continuaría el resto del periodo hasta 2025.El vicemandatario ha recibido cuestionamientos por sus mínimas apariciones públicas, así como por la falta de información sobre sus agendas de trabajo. Tanto en este proceso como en junio de 2022, cuando la Asamblea Nacional también evaluaba una destitución a Lasso, Borrero se ha mostrado leal al líder del Ejecutivo.La esfera política, sin embargo, se ve inmersa en una completa incertidumbre sobre los apoyos que podría recibir Lasso.El presidente tiene la facultad de aplicar el mecanismo constitucional denominado "muerte cruzada", que le permite disolver a la Asamblea y convocar a elecciones generales. Lasso podrá aplicar este recurso pese a que se desarrolla un juicio político en su contra.La constitución ecuatoriana habilita al mandatario para aplicar esta medida amparándose en tres causales: por arrogación de funciones de parte de la Asamblea Nacional, tras alegar una grave crisis política o conmoción interna y por una obstrucción al plan nacional de desarrollo que considere que ejerce el legislativo.De acuerdo a Allán, esta opción "es una amenaza que ha realizado permanentemente el presidente en caso de que sospeche o tenga la certeza que va a ser destituido". El experto aseguró que la aplicación de la medida, "permitiría a Lasso mantenerse como presidente durante seis meses hasta que se produzcan las nuevas elecciones".

