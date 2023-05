https://sputniknews.lat/20230517/la-dea-en-mexico-que-hay-detras-de-la-infiltracion-de-eeuu-al-cartel-de-sinaloa-1139536940.html

La DEA en México: ¿qué hay detrás de la infiltración de EEUU al Cártel de Sinaloa?

Fue en abril 2023 cuando la dependencia estadounidense dio a conocer la infiltración de sus agentes al grupo de los Chapitos, identificado como el principal proveedor de fentanilo, una droga que tan solo en 2021 dejó más de 70.000 muertos en Estados Unidos. La infiltración de agentes estadounidenses al interior del Cártel de Sinaloa se da en un contexto político ríspido entre ambas naciones, pues mientras que EEUU culpa a México de la crisis de salud que enfrentan por el consumo de esa droga e incluso pone sobre la mesa la propuesta de enviar tropas, el Gobierno de México apunta que todo se trata de una jugarreta electoral orquestada principalmente por republicanos, pero apunta a la defensa de su soberanía.Tras darse a conocer los hechos realizados por la DEA, el mandatario López Obrador reprobó la infiltración de agentes para obtener información sobre los hijos de Joaquín Guzmán Loera y otros integrantes del Cártel de Sinaloa.El hecho de que una agencia extranjera recolecte información en México no es nuevo, no es necesariamente ilegal y no priva al Estado mexicano de ejercer su soberanía, asevera a Sputnik un extrabajador del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quien solicitó el anonimato. De acuerdo con el excolaborador, quien estuvo por más de 20 años en el cuerpo de seguridad que se encargaba de las labores de inteligencia en México, es una práctica frecuente de los países enviar a oficiales de recolección de inteligencia al territorio de otro Estado con calidades migratorias distintas a la diplomática; es decir, como inversionistas, estudiantes o turistas. A los oficiales de inteligencia que operan bajo estos supuestos se les conoce como "agentes ilegales". El experto en temas de seguridad e inteligencia apunta que ni el Gobierno de EEUU ni sus agencias son los enemigos en este fenómeno de trasiego de droga; sin embargo, aclara, tampoco son neutros o aliados del Gobierno, pues "únicamente proyectan su poder nacional en territorio nacional en promoción de sus intereses". "Si el Gobierno federal mexicano no puede o no quiere vigilarlos [a los agentes ilegales] es problema de la su incapacidad. Hasta 2019 México sí contó con capacidades de contrainteligencia", sentencia. Asimismo, el exfuncionario del Cisen asevera que EEUU hace tareas de inteligencia en México en un contexto en que impera la corrupción y la impunidad en las policías federales, estatales y municipales, por lo que hay una clara desconfianza. Con él coincide el especialista en seguridad pública e inteligencia Jesús Gallegos, académico del Instituto Rosario Castellanos, quien indica que los señalamientos del Gobierno de México sobre una posible injerencia por parte de EEUU hubieran tenido lugar si la infiltración hubiese sido en alguna dependencia de seguridad nacional; sin embargo, en este caso fue en un grupo del crimen organizado. "Fue una infiltración en grupos criminales y si se ve desde ese lado, pues la defensa que hace el presidente es la defensa de un grupo criminal y eso eventualmente, pues es más peligroso por la manera en que se está observando [en EEUU]", subraya el también investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien agrega que la infiltración de la DEA en el Cártel de Sinaloa también puede ser síntoma de desconfianza por parte de Washington a las instituciones mexicanas. De acuerdo con Gallegos, es evidente que México se encuentra en una clara desventaja en labores de inteligencia en comparación a las realizadas por Estados Unidos; sin embargo, apunta que esta labor se sigue haciendo de forma efectiva por las instituciones armadas."Y lo hacen con un presupuesto que, sinceramente, se hace más con menos. El trabajo de inteligencia ha dado resultados y se puede ver en el número de decomisos que mantiene, por ejemplo, la Secretaría de Marina (Semar) en el Pacífico. Y no obstante, aún con ese ejercicio, el poder que tienen los grupos del narcotráfico en México también se han incrementado", agrega. El especialista en temas de seguridad subraya que es necesaria la cooperación entre México y EEUU en el ámbito, pero asegura que es complejo cooperar con un país con los altos índices de violencia que hay en EEUU. El 14 de abril, el Departamento de Justicia estadounidense emitió acusaciones en el distrito sur de Nueva York, el distrito norte de Illinois y el distrito de Columbia contra el Cártel de Sinaloa y sus integrantes. Además, acusó a la agrupación de contar con precursores químicos y compañías farmacéuticas provenientes de China, de acuerdo con el fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland.El trasiego de fentanilo, apuntó Milgram, ha causado la muerte de estadounidenses desde hace ocho años, por lo que responsabilizó directamente a los llamados Chapitos, como se conoce a los hijos de Joaquín Chapo Guzmán, juzgado y preso en el sistema de justicia estadounidense.En 2022, la DEA lanzó una campaña contra Rafael Caro Quintero, Ismael el Mayo Zambada, Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán, por lo que ofreció 45 millones de dólares para quienes dieran información que permitiera capturarlos.

