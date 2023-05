https://sputniknews.lat/20230517/la-disputa-por-la-ciudad-de-buenos-aires-los-candidatos-en-una-eleccion-clave-1139542172.html

La disputa por la Ciudad de Buenos Aires: los candidatos en una elección clave

La disputa por la Ciudad de Buenos Aires: los candidatos en una elección clave

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es uno de los botines en juego en un año 2023 con intenso movimiento electoral para Argentina. En efecto, los porteños deberán elegir al sucesor de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno porteño para el período 2023-2027 y renovar puestos en la legislatura.La capital argentina, que a diferencia de las provincias del país sudamericano no tiene un gobernador sino un jefe de gobierno, realizará sus comicios de forma simultánea a las elecciones nacionales, por lo que celebrará primarias el 13 de agosto y generales el 22 de octubre.Consolidado desde hace años como un bastión político del macrismo, algunos sondeos indican que Jorge Macri —primo del expresidente Mauricio Macri (2015-2019)— sería el favorito de los porteños. De acuerdo a la consultora Circuitos, el actual ministro de Gobierno porteño reuniría el 23,7% de las adhesiones.Además del respaldo de su primo, Jorge Macri cuenta con el apoyo de la dirigente del Pro y precandidata a la presidencia Patricia Bullrich.De todos modos, puede que Macri acabe no siendo el candidato del macrismo, que recientemente acordó presentar un aspirante único a la jefatura porteña. La decisión será tomada hacia fines de mayo, en línea con los resultados de las últimas encuestas.Entre quienes pueden disputarle ese lugar a Jorge Macri figura Fernán Quirós, actual ministro de Salud de la ciudad y hombre de confianza de Rodríguez Larreta. La misma encuesta atribuye a Quirós un 6,4%, aunque el jerarca obtiene mejores puntuaciones en otras consultas.En esa carrera también aparece el senador y exministro de Economía Martín Lousteau, perteneciente a la Unión Cívico Radical (UCR), uno de los partidos que, junto al Pro, integra la coalición Juntos por el Cambio. La consultora Circuitos le otorga a Lousteau, que obtuvo el segundo puesto en las elecciones porteñas de 2015, un 18,5% de apoyos.La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal llegó a ser considerada como candidata. Sin embargo, sus aspiraciones presidenciales la apartaron de ese camino.El peronismo, oposición en la capital argentina, no tiene candidatos definidos de forma oficial, aunque uno de los nombres que se maneja es el de Leandro Santoro, actual diputado nacional y referente del Frente de Todos en territorio porteño. La consulta de Circuitos le otorga un 17,3% de intención de voto.Dentro del Frente de Todos también podría ser candidato el actual ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens. El jerarca ya fue candidato a jefe de gobierno de Buenos Aires en 2019, cuando obtuvo el 35% de los votos y se ubicó segundo por detrás de Rodríguez Larreta. Sin embargo, las encuestas le dan menos del 5% en esta edición.La Libertad Avanza, novel partido político liderado por el economista Javier Milei, tiene en carpeta el nombre del diputado y youtuber financiero Ramiro Marra para competir por el Gobierno porteño. La encuesta de Circuito indica que reúne el 13,9% de la intención de voto.Con menos posibilidades aparecen otros candidatos de izquierda, como la diputada nacional del Frente de Izquierda y de Trabajadores, Vanina Biasi, y el legislador porteño del Partido de los Trabajadores Socialistas, Patricio del Corro. El Frente Patria Grande, liderado por el dirigente social y precandidato presidencial Juan Grabois, apuesta por la candidatura del comediante y joven influencer Pedro Rosemblat.

