Lavrov: América Latina y África, hartas de que Occidente les exija unirse a las sanciones antirrusas

"[Los países occidentales] amenazan directamente y castigan. Pregunté a algunos de mis amigos de África, América Latina, que se quejan de que Occidente simplemente les hartó (...) exigiéndoles que se unan a las sanciones [antirrusas]", declaró el canciller.A cambio, continuó, les prometen a estos Estados ayuda financiera —que se perderá en caso de que no se unan a las medidas restrictivas— o simplemente "no castigarlos"."El centro del universo"Según el ministro, "la afirmación de que Occidente 'aisló' a Rusia solo indica una cosa: se considera el centro del universo", y solo esto puede explicar su política actual.En este contexto, Lavrov señaló también que la política occidental está fracasando. "Sí, [los países occidentales] apelan a los resultados de la votación de la ONU sobre resoluciones provocadoras, que redactan de manera jesuítica, insertando en ellas el máximo de lenguaje generalmente aceptado, pero en algún lugar entre líneas incrustan pasajes descaradamente antirrusos", resaltó. Los países del Sur Global, en palabras del canciller, votaron solo para que Occidente les "deje en paz", pero no se sumaron a las sanciones."Si tienes razón, no impondrás tu razón a los demás mediante chantajes, amenazas y sanciones directas. Eso ni siquiera lo pensaban quienes están seguros de tener razón. [Pero] Occidente no está seguro de ello", apuntó, agregando que si los Estados occidentales se consideran "grandes demócratas", deberían dejar que otras naciones "decidan por sí mismas"."Diplomacia de mentiras"Lavrov destacó que los países occidentales olvidaron los principios clave de la diplomacia mucho antes del inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania, en particular, después del golpe de Estado allí, cuando, en lugar de la diplomacia, "Occidente empezó a dedicarse exclusivamente a defender al régimen de Kiev, que proclamó abiertamente la rusofobia como su columna vertebral y destruyó todo lo ruso: la lengua, la educación y los medios"."Sin ningún matiz, Occidente, en lugar de la diplomacia [tradicional] (...), está beneficiando al régimen que llegó al poder como resultado de un sangriento e ilegal golpe de Estado anticonstitucional", aseveró.El último intento de diplomacia, prosiguió, fueron los acuerdos de Minsk, que se pactaron como resultado de un compromiso. Sin embargo, si bien el documento fue aprobado unánimemente por el Consejo de Seguridad de la ONU, sus otros tres firmantes, salvo el presidente ruso, Vladímir Putin, (la excanciller alemana Angela Merkel, el expresidente francés Francois Hollande y el expresidente ucraniano Petró Poroshenko) admitieron que no tenían la intención de cumplir estas condiciones. Asimismo, recordó la declaración del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre que Rusia "se está convirtiendo en vasallo de China", así como la del canciller alemán, Olaf Scholz, y la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, sobre que Ucrania está luchando y derramando sangre por los valores europeos. "Así se asocian con un régimen neonazi que no oculta sus líneas para rehabilitar criminales, haciendo desfiles (...) bajo estandartes directamente copiados de los de la Alemania de Hitler y de los símbolos nazis. Todo esto se pasa por alto", resumió Lavrov.Persecución de la Iglesia ortodoxa ucranianaLa persecución de la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica, en opinión del ministro ruso, comenzó hace mucho tiempo. "Cuando el Patriarcado de Moscú confirmó la independencia de la Iglesia ortodoxa ucraniana, no cambió la agresiva política del régimen de Kiev de erradicar la verdadera Ortodoxia canónica de su territorio ni le impidió fundar una 'Iglesia ortodoxa de Ucrania'. Se intentó imponer artificialmente a los fieles ucranianos con el apoyo directo del Patriarca de Constantinopla, que recibía instrucciones de Washington", expuso.En el último año, el régimen de Kiev ha organizado la mayor oleada de persecución de la historia reciente del país contra la Iglesia ortodoxa ucraniana a la que se identifican millones de creyentes. Con el apoyo de las autoridades, ultranacionalistas y cismáticos han atacado a clérigos y creyentes. Pasaron los registros en iglesias y monasterios.El patriarca Kiril de Moscú y toda Rusia calificó la persecución de la Iglesia ortodoxa ucraniana de burla del principio de los derechos humanos y las libertades, e instó a los líderes religiosos y a las personalidades internacionales a impedir el cierre del Monasterio las Cuevas de Kiev.

