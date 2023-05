https://sputniknews.lat/20230517/marcelo-bielsa-un-loco-al-mando-de-la-seleccion-uruguaya-de-futbol-1139549803.html

Marcelo Bielsa, un 'loco' al mando de la selección uruguaya de fútbol

El célebre entrenador argentino fue oficializado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) como el nuevo director técnico de su seleccionado nacional, por... 17.05.2023, Sputnik Mundo

El Loco, como se le conoce en el ambiente futbolístico, vuelve de entrenar a equipos de España, Francia e Inglaterra para retomar la actividad en tierras sudamericanas, donde su última experiencia fue dirigir al seleccionado de Chile entre 2007 y 2011.El flamante entrenador de la selección uruguaya ha sido considerado como un símbolo contracultural o quijotesco, debido a sus férreas convicciones y posturas éticas tanto en lo futbolístico como en lo extradeportivo. Así fue que no quiso saludar al expresidente chileno Sebatián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) en una visita protocolar al palacio de La Moneda, mientras dirigía al seleccionado del país sudamericano."Un presidente, cuando invita públicamente, desde mi humilde punto de vista, convierte la invitación en una obligación, u obliga al que recibió la invitación a actuar descortésmente si elige rechazarla", explicó el técnico.Admirador de la escuela del fútbol total surgida en Países Bajos en la década de 1970 y de las disposiciones tácticas y técnicas del entrenador neerlandés Louis van Gaal, Bielsa despliega en sus equipos un estilo de vocación ofensiva, que prioriza la transición defensa-ataque, con presión al rival, posesión de balón efectiva e intensidad física.Entre el derecho y el fútbolBielsa nació el 21 de julio de 1955 en la ciudad argentina de Rosario, provincia de Santa Fe (centro-este), en el seno de una familia de juristas que pretendieron que su hijo se dedicase a la abogacía u otra profesión tradicional.No obstante, Marcelo se inclinó por perseguir una carrera como futbolista profesional, objetivo que lograría en 1976, cuando debutó por el equipo de sus amores, Newell's Old Boys de Rosario, ante River Plate.Tiene dos hermanos. Rafael, excanciller del Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y actual embajador de Argentina en Santiago de Chile. Su hermana, la arquitecta María Eugenia, fue diputada y vicegobernadora provincial por Santa Fe. Se desempeño como ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat del Gobierno de Alberto Fernández entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020.Camino como entrenadorTras una breve carrera como futbolista entre 1974 y 1980, jugando por Newell's Old Boys, Argentino de Rosario e Instituto de Córdoba, Bielsa decidió dar paso a un nuevo desafío atlético, entonces como entrenador.Comenzó dirigiendo al equipo amateur de la Universidad de Buenos Aires, tras graduarse de la carrera de educación física, para luego ingresar como entrenador de las divisiones inferiores de Newell's Old Boys en 1982.Fue durante su etapa como entrenador de las juveniles del club rosarino que Bielsa forjaría un carácter obsesivo con la sistematización de su trabajo, que lo llevó a recorrer más de 25.000 kilómetros de rutas argentinas en búsqueda de las futuras estrellas de Newell's Old Boys, como Mauricio Pochettino, Gabriel Batistuta, Eduardo Berizzo o Ricardo Lunari.Bielsa debutó como entrenador del primer equipo de Newell's Old Boy en 1990 y en esa misma temporada obtuvo el torneo Apertura.Se consagró campeón de la temporada 1990-1991 luego de derrotar de visitante a Boca Juniors en definición a penales, en La Bombonera de Buenos Aires.En 1992 alcanzaría la final de la Copa Libertadores, pero fue derrotado por el poderoso Sao Paulo de Telé Santana. En aquella competición, el equipo de Bielsa debutó con una abultada derrota por marcador de 0-6 frente a San Lorenzo.Dicho episodio pasaría a la historia cuando la barra brava de Newell's fue a reclamar a Bielsa en su domicilio por el pésimo debut, a lo que el entrenador repelió la visita con una granada en la mano. Atlas y América de MéxicoLuego de la final de la Copa Libertadores 1992, Bielsa emigra a México para trabajar por el Atlas de Guadalajara, club en el que el argentino sentó las bases de una institución reconocida hasta el día de hoy por su trabajo con las divisiones formativas.Bielsa probó a más de 11.000 jugadores en Atlas, repitiendo la fórmula de Newell's, base sobre la cual alcanzarían el profesionalismo jugadores de la talla de Rafa Márquez, Juan Pablo Rodríguez, Jared Borgetti, Oswaldo Sánchez y Pável Pardo, entre otros.En 1995 se haría cargo del América de México, uno de los clubes más populares del país, al cual solo dirigió en 33 encuentros, para volver a Argentina y entrenar a Vélez Sarsfield.Con Vélez se consagró campeón del Torneo Clausura 1998. Posteriormente fichó en el Espanyol de Barcelona, club al que dejaría poco meses después para ponerse al mando de la selección argentina, en reemplazo de Daniel Passarella.Selección argentinaBielsa tuvo el mejor registro de un seleccionado argentino en una eliminatoria para el Mundial de Fútbol de Corea y Japón 2002.Pero el certamen mundialista a la postre significaría uno de los fracasos más grandes y que dividen opiniones respecto a la figura de Bielsa en su país. La selección, en extremo competitiva, repleta de figuras y sobre la cual se forjaron muchas expectativas, fue eliminada en primera ronda.En 2004, la selección albiceleste fue vicecampeona de la Copa América de Perú, considerada una derrota tras caer en la final ante Brasil. Sin embargo, semanas después conseguiría la medalla de oro en fútbol para Argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas.ChileBielsa asumió el mando de la selección de Chile en 2007, que tras años de procesos fallidos alcanzaría la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010, al finalizar segunda en la eliminatoria sudamericana tras Brasil.Con un conjunto lleno de jóvenes figuras que lograron el tercer puesto en el Mundial Sub-20 de Canadá 2007 y sobre la base del Colo-Colo —tetracampeón del fútbol local y finalista de la Copa Sudamericana 2006—, sentaría las bases de la llamada Generación Dorada de Chile, con figuras como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Mauricio Isla, Humberto Suazo —goleador del mundo en 2006— y Gary Medel.Bielsa abandonó el cargo en 2011, luego de diferencias con la dirigencia chilena entrante. "Considero mis tres años y medio en Chile como un regalo de la vida. Aprendí a amar la vida también estando aquí y admiro profundamente al chileno medio", declaró Bielsa durante la histórica conferencia de prensa de despedida de su rol como entrenador en el país vecino.Periplo europeoSu primer destino en Europa fue España, donde dirigió al Athletic Club de Bilbao. Con el conjunto vasco alcanzó la final de la UEFA Europa League y de Copa del Rey en su primer año a cargo del equipo albirrojo en la temporada 2011-2012.En 2014 recaló en el Olympique de Marsella de Francia, donde estuvo una temporada. En febrero de 2017, comenzó a dirigir al Lille francés. Bielsa abandonó ambas entidades debido a "un justificativo ético", luego de que el equipo marsellés pretendiera reducir en un 10% los ingresos de su cuerpo técnico, y en el caso de Lille, luego de que le prohibieron viajar a despedirse del expreparador físico con el que trabajó en Argentina y Chile, su amigo Luis María Bonini, quien falleció de cáncer en 2017.El 15 de junio de 2018, Marcelo Bielsa firmó un contrato con el Leeds United inglés, equipo que llevaba 16 temporadas ininterrumpidas en la segunda división del fútbol profesional inglés.La llegada de Bielsa a Leeds revolucionó la ciudad, tal como lo hiciera en Rosario, Guadalajara, Santiago de Chile y Bilbao. En su segunda temporada, logró el retorno del equipo a la primera división inglesa, hecho que le valdría el amor eterno de la ciudad, donde se bautizó una calle en su honor.Este 15 de mayo de 2023 se oficializó el arribo de Marcelo Bielsa a la selección de Uruguay, donde existen muchas expectativas sobre el trabajo que desarrollará.

