Preocupada por incendios, Lima declara la guerra a vendedores ambulantes

Más de 1.000 efectivos de la Policía Nacional del Perú y 700 guardias municipales fueron dispuestos por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para cercar y prohibir la entrada de vendedores ambulantes al distrito de Mesa Redonda. La medida busca apartar de esa zona de la ciudad a unos 5.000 vendedores informales que accedieron al plan de empadronamiento y reubicación propuesto por la alcaldía de la capital peruana.El contingente policial y de fiscalización municipal busca hacer cumplir el decreto municipal n°010, que declara a los distritos comerciales de Mesa Redonda y Mercado Central como "zona rígida para el comercio informal y para el estacionamiento de vehículos".La autoridad limeña justifica su determinación en la necesidad de evitar los incendios, un mal que en los últimos años ha afectado esos distritos en varias oportunidades y que, según se implica, se relaciona con la proliferación de comercio informal.En efecto, Mesa Redonda se ha consolidado en los últimos veinte años como una zona de distribución y acopio de material pirotécnico. Allí se produjeron varios incendios en los últimos años, incluyendo el ocurrido el 29 de diciembre de 2001, cuando un depósito de fuegos artificiales se incendió y provocó 277 víctimas fatales y más de 500 heridos.Si bien también se detectan precariedades edilicias en comercios formales, las autoridades de Lima apuntan sobre todo a los comerciantes ambulantes, apostados en un sector que en festividades puede concentrar hasta un millón de visitantes. Según la alcaldía de Lima, los vendedores bloquean las vías de evacuación, haciendo que cualquier foco ígneo se vuelva aún más peligroso."Somos ambulantes, no somos delincuentes"Son 5.028 los vendedores ambulantes que, entre el 14 de abril y el 5 de mayo de 2023, aceptaron el acuerdo propuesto por López Aliaga para formalizarse. El programa clasificó a los trabajadores según su rubro y, de acuerdo a La República, prometió proveerles espacios para instalarse, incluso con exenciones en el pago de alquiler durante los primeros tres meses.Sin embargo, los comerciantes dicen sentirse engañados por el alcalde López Aliaga, al no haber accedido a los espacios dentro de galerías que esperaban. Por ese motivo, los comerciantes protestaron en el centro de la capital de Perú con carteles de "queremos trabajar" y al grito de "somos ambulantes, no somos delincuentes".Marco Vásquez, dirigente de los comerciantes ambulantes organizados, acusó que se sienten engañados y que nunca existió la voluntad de iniciar el proceso de reubicación a nivel municipal. "A ver si el alcalde nos escucha y cumple lo que prometió, porque los papeles no sirven para nada. Acá hay ancianos y personas con discapacidad", señaló Vásquez.La alcaldía de Lima, mientras tanto, parece tener otros planes para los vendedores. Según dijo a medios locales el gerente de Desarrollo Económico, Elia Urmeneta, "hay más de 60 empresas privadas que ofertan más de 2.000 puestos de trabajo seguros", por lo que "solo deben venir a la gerencia para ayudarles con el currículum vitae".En la misma línea, el jerarca invitó a los comerciantes a "acudir a los centros de formación para emprendedores, para que se conviertan en sus jefes y en tres meses estudien gastronomía, cosmetología y reparación de motos".

