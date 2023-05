Ucrania modo fantasía: desde el fantasma de Kiev, hasta derribar más misiles de los que lanza Rusia

https://sputniknews.lat/20230517/ucrania-modo-fantasia-desde-el-fantasma-de-kiev-hasta-derribar-mas-misiles-de-los-que-lanza-rusia-1139576780.html

Titular de Defensa ruso ironiza sobre 'los logros' de a defensa antiaérea de Ucrania. Occidente: su 'diplomacia' los está matando. Muerte cruzada en Ecuador... 17.05.2023, Sputnik Mundo

Occidente: su 'diplomacia' los está matandoEl canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró en una entrevista con el canal Tsargrad que Occidente perdió hace tiempo sus habilidades diplomáticas y ahora sólo utiliza "chantaje, amenazas y sanciones directas" para obligar a los países a seguir su postura, especialmente en la cuestión ucraniana.En este sentido, este lunes en Berlín en la Global Solutions Summit [Cumbre de Soluciones Globales], el canciller de Alemania, Olaf Scholz, declaró que países influyentes como la India, Sudáfrica y Vietnam se han abstenido de condenar abiertamente a Rusia por su operación militar en Ucrania debido a que no están de acuerdo con la aplicación desigual de los principios del orden internacional promovidos por Occidente.Titular de Defensa ruso ironiza sobre KievEn las primeras horas de este martes, Rusia lanzó un ataque aéreo excepcionalmente intenso contra Kiev, descrito como "el máximo número de misiles en el menor periodo de tiempo", informó la cadena Euronews, que cita al comandante en jefe ucraniano, Valerii Zaluzhnyi, quien a su vez informó sobre el derribo de los 18 misiles y drones lanzados por Rusia. Entre ellos había seis misiles hipersónicos Kinzhal.Sin embargo, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, ironizó al respecto. "Ya lo he dicho y lo repetiré de nuevo. No hemos lanzado tantos misiles Kinzhal como los que ellos supuestamente derriban cada vez, según sus declaraciones. Y el número de estas 'intercepciones ucranianas' —y quién maneja realmente los complejos [de defensa antiaérea] estadounidenses allí, sigue siendo una gran pregunta— es tres veces superior al de nuestros lanzamientos", remachó.Muerte cruzada en EcuadorEl presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, emitió un decreto para activar el proceso por el cual se disuelve el Parlamento y se llama a elecciones generales. Esta medida interrumpe el juicio político que el próximo fin de semana estaba por destituirlo."La paupérrima negociación para obtener los votos en contra del juicio político ha acelerado el proceso por parte de Guillermo Lasso para que la muerte cruzada sea la única salida que tenga el Gobierno Nacional", comentó el politólogo ecuatoriano Adrián Fernando Malla sobre las causas de la decisión.ELN pausa las negociaciones de paz por comentarios de PetroLa guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional [ELN] ha anunciado que pone en pausa los actuales diálogos de paz que con el Gobierno colombiano en La Habana. La causa: los recientes comentarios del presidente, Gustavo Petro, quien aseguró que la guerrilla estaba dedicada a economías ilícitas.Para Rosalba Alarcón Peña, analista internacional y defensora de DDHH, "Petro sin lugar a dudas tiene que tomar muchas decisiones. La primera es saber si le va a cumplir al pueblo colombiano que lo llevó a la presidencia; la segunda, es que él tiene que entrar a negociar directamente con los militares, empresarios y políticos, que de una u otra manera están vinculados a los grupos armados ilegales".El "Zar" ecuatoriano: Cristian Noboa, una vida llena de logros en RusiaHace 16 años un joven volante ecuatoriano llegó al fútbol ruso lleno de ilusiones y temores. Nada fue un obstáculo para que Cristian Noboa, "el Zar" ecuatoriano, forjara una longeva carrera llena de logros en el balompié del gigante euroasiático.En el año 2007 Cristian Noboa fue descubierto por el fútbol ruso y le hicieron la propuesta para que llegara a la liga del gigante euroasiático a derrochar talento. ¿Quién dice que no se puede tener una carrera exitosa en el fútbol de Rusia?Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

