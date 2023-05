https://sputniknews.lat/20230518/como-afecta-la-renuncia-electoral-de-cristina-fernandez-al-interior-del-oficialismo-argentino-1139619386.html

¿Cómo afecta la renuncia electoral de Cristina Fernández al interior del oficialismo argentino?

La confirmación de la vicepresidenta sobre su abstención a postularse para cualquier cargo en las elecciones de octubre fuerza al gobierno del Frente de Todos... 18.05.2023, Sputnik Mundo

Si algún sector del Frente de Todos mantenía la ilusión de que Cristina Fernández revirtiera la resolución de no competir en las elecciones —anunciada en diciembre—, la propia vicepresidenta la echó por tierra al ratificar su decisión. Puertas adentro, el Gobierno dirime a contrarreloj sus disputas internas para ofrecer a la sociedad opciones electorales lo suficientemente seductoras rumbo a la renovación del mando en la Casa Rosada —sede del ejecutivo argentino.El personalismo que caracterizó al movimiento peronista a lo largo de sus casi 80 años de historia chocó con su límite: el problema de la sucesión. El renunciamiento de quien presidió el país entre 2007 y 2015 —tras el cuatrienio de su marido, Néstor Kirchner— y que luego fue crucial para el triunfo peronista al diseñar la fórmula presidencial encabezada por Alberto Fernández, abre un desafío para un Gobierno que la tiene como principal referente.Tomar las riendas"Todos estábamos muy esperanzados con la posibilidad de que Cristina fuera candidata, teníamos mucha expectativa", reconoce ante Sputnik el dirigente peronista Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.Lejos de sentirse desamparado por la decisión, Bianco remarca la validez de los motivos que esgrimió la expresidenta en su anuncio: "No es una cuestión de capricho sino que responde al análisis de la degradación institucional que está teniendo el país".Precisamente, la carta pública de Cristina Fernández hace hincapié en la gravedad que acarrea el hecho de que la Corte Suprema de Justicia decidiera suspender los comicios en dos provincias gobernadas por el oficialismo, con el argumento de la inconstitucionalidad de la postulación de sus actuales autoridades para ser reelectas.La vicepresidenta denuncia que la decisión del máximo tribunal constituye un capítulo más de la búsqueda judicial para proscribirla políticamente, tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en diciembre al ser hallada culpable en la denominada Causa Vialidad.¿Esquivar la derrota?El analista Lucas Romero, director de la consultora Synopsis, hace una lectura diferente de la decisión de Fernández. "Hay una explicación ligada a los problemas de competitividad que tiene Cristina: es cierto que junta muy bien los votos dentro del peronismo, pero tiene muy mala imagen por fuera", afirma consultado por Sputnik.En este punto surge un paralelismo con el caso del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), quien también anunció que no competiría por un nuevo mandato. En este caso, el consenso de los especialistas apunta a los altos niveles de rechazo popular que marcan las encuestas."A diferencia de Macri, creo que ella tenía más votos que cualquier otro referente del Gobierno. Macri no era así: tenía menos apoyo por su imagen negativa", opina ante Sputnik el politólogo Julio Burdam."Esta no es una admisión de que iba a perder, para nada. Tiene el caudal de votos necesarios: es la más apoyada en términos individuales de la Argentina, hoy cuenta con el respaldo político de sectores que antes la resistían", refuerza Bianco.Llenar el vacíoDejando de lado la discusión sobre las razones de la expresidenta para abstenerse de la contienda electoral, el debate que se abre en el oficialismo remite a la falta de un candidato concreto, ante una interminable danza de nombres: desde el ministro de Economía Sergio Massa, hasta el embajador en Brasil, Daniel Scioli, o el gobernador Kicillof."Esto desnuda el problema de la sucesión presidencial. Ahora Cristina tiene que dejar claro a quién apoya. Si ella no se presenta, pero además tampoco es clara, es un problema para todo el electorado", resalta el politólogo.Ante la incertidumbre dentro del oficialismo, las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) podrían ordenar el interior de la fuerza política de cara a los comicios generales, al igual que sucederá en la oposición, con la disputa entre la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.Consultado sobre la reacción que tendrá el Frente de Todos para ordenar sus candidaturas, Bianco responde: "Vamos a apoyar a quien defina nuestra conducción, como lo hicimos siempre. La prioridad es trabajar por el proyecto colectivo"."No hay que volverse loco ni ansioso por definir todo de un día para el otro. Las PASO son un instrumento del cual se puede hacer uso o no, dependiendo de la oportunidad, el mérito y la conveniencia. Los tiempos electorales son así", afirma el dirigente.Si la conformación originaria del Frente de Todos tenía como principales figuras a la propia vicepresidenta, a Alberto Fernández y a Sergio Massa, corridos los dos primeros de la contienda electoral —tras el anuncio público del presidente—, la lupa se posa sobre el actual ministro de Economía.En cambio, si la expresidenta prefiriera a un candidato de su riñón, el consenso de los especialistas apunta a Axel Kicillof, quien fuera ministro de Economía de Cristina Fernández en su último mandato. Sin embargo, el gobernador tiene la posibilidad de disputar la reelección de la provincia de Buenos Aires, bastión clave del Frente de Todos, y esto plantea un dilema."Creo que en este contexto es mejor que Kicillof compita en la provincia para seguir construyendo su liderazgo sin exponerlo a una derrota que lo debilite", sostiene el Romero.Burdman coincide con su colega: "El Gobierno tiene que buscar retener la provincia porque si no puede caer sin nada. Hoy estamos muy cerca de las elecciones y no hay tiempo para construir otro candidato a gobernador".El futuro de CristinaLa decisión de la vicepresidenta plantea una nueva incógnita: ¿la abstención a cualquier candidatura supone el renunciamiento al liderazgo del peronismo? Es decir, ¿se retira la figura fundamental para entender los últimos 20 años de la política argentina?Bianco opina que la relevancia de Fernández es insustituible: "Cristina sigue siendo la conductora del movimiento independientemente de si sea candidata porque no hay nadie que tenga una historia política como la suya, ni la representatividad ni el amor del pueblo".Burdman se muestra escéptico respecto a la posibilidad que tiene Fernández de concentrar el liderazgo peronista: "Creo que su peso va a ir menguando hacia una renovación. Necesariamente va a tener un rol distinto al de estos últimos años".El problema intrínseco de la sucesión obedece a la lógica del espacio que hoy conduce la vicepresidenta. "El peronismo es un partido de poder. Eso genera una trampa: quien tiene el poder no tiene incentivos para desprenderse de él porque pierde orden su conducción, y eso genera una suerte de dificultad estructural para construir sucesiones", señala Romero."Cristina nunca formó a un sucesor que pudiera ser depositario de lo que ella representa", apunta el consultor.La respuesta desde el oficialismo no tarda en llegar. Si la lealtad a la vicepresidenta se mantiene, esto no responde a una falta de alternativas interesantes, sino a una construcción histórica.

