"Con firmeza": el rol de la Policía y el Ejército tras la aplicación de la muerte cruzada en Ecuador

Apenas se decretó la disolución del parlamento, la Policía y las Fuerzas Armadas de Ecuador montaron operativos para impedir el ingreso a la Asamblea Nacional... 18.05.2023, Sputnik Mundo

Luego de que el presidente Guillermo Lasso firmara el decreto ejecutivo 741 para disolver a la Asamblea Nacional y convocar a nuevas elecciones generales, las Fuerzas Armadas y la Policía del país resguardaron el Palacio Legislativo e impidieron el ingreso de los exasambleístas. Además, desplegaron operaciones en varios puntos del país.Mientras la Policía se encuentra resguardando los interiores del complejo legislativo, efectivos de las Fuerzas Armadas protegen el exterior del Palacio y sus alrededores.El comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, explicó que las fuerzas de seguridad "tienen que resguardar la sede legislativa, precautelar los bienes y todos los documentos que se encuentran al interior".El ministro del Interior, Juan Zapata, explicó en tanto que la disolución de la Asamblea Nacional no afecta las tareas administrativas, por lo que "trabajadores y funcionarios de la Asamblea pueden ingresar al Palacio Legislativo". El funcionario ecuatoriano explicó que equipos de confianza de los exasambleístas también podrán ingresar al recinto para retirar sus pertenencias.A su vez, el Ministerio del Interior retiró la seguridad asignada a los exasambleístas, dado que ya no ejercen como funcionarios públicos. De todas maneras, la cartera analizará la continuidad del servicio según los niveles de riesgo.Las fuerzas de seguridad no solo montaron operativos en la Asamblea Nacional, sino que también reforzaron la protección del Palacio de Carondelet —sede del Gobierno y residencia oficial del presidente— y del Ministerio de Defensa, desde donde se coordinarán los operativos, consignó Primicias.Además, la Policía se prepara para poder desplegarse en varios puntos del país. "Estamos con varios dispositivos a nivel nacional listos y preparados en caso de que se presente un incidente que, por el momento, no vemos cercano", aseguró Salinas."Firmeza" ante manifestacionesLa decisión de Lasso de convocar la muerte cruzada fue respaldada tanto por los mandos policiales como militares, tal como quedó en evidencia en un pronunciamiento conjunto de los mismos. Los organismos de seguridad hicieron un llamado a los ecuatorianos a respetar la medida, que se fundamenta en el artículo 148 de la constitución, y adelantaron su intención de no permitir protestas que consideren violentas.Si bien sostuvo que la ciudadanía "ha visto de buena manera" la muerte cruzada decretada por Lasso, el dirigente policial aseguró que "la Policía está lista, está preparada, está a nivel nacional monitoreando los eventos y esperamos que no exista violencia ni ningún llamado a la violencia por ningún líder ni ninguna organización".La medida de la muerte cruzada, que supone el fin precipitado de su mandato en paralelo con la disolución del poder legislativo, fue adoptada por Lasso en el marco de un juicio político que se desarrollaba en su contra por el delito de peculado. El mandatario tenía la facultad de aplicar este instrumento pese a encontrarse en medio del proceso.La aplicación de la muerte cruzada era uno de los tres escenarios que podían ocurrir en Ecuador dado su contexto político.

