El decreto de Lasso "no deja de ser una oportunidad para que el pueblo ecuatoriano elija su destino"

Organizaciones indígenas y sindicales analizan las acciones a tomar ante la disolución de la Asamblea Nacional, decretada por Guillermo Lasso, en la llamada... 18.05.2023, Sputnik Mundo

Ecuador amaneció este 17 de mayo con la novedad de que el presidente Guillermo Lasso decidió disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones generales. Horas antes, el poder legislativo le había iniciado un juicio político por presunto peculado, además de que contaba con los votos necesarios para destituirlo.La medida le permitirá a Lasso estar seis meses más en el poder gobernando con decretos, panorama que precariza aún más la vida política ecuatoriana. Mientras las organizaciones sociales adelantaron que buscarán resolver el problema en las calles, las Fuerzas Armadas se mostraron alineadas con la decisión tomada por el mandatario.La constitución establece tres posibles causales para que el presidente de Ecuador active el mecanismo de muerte cruzada, tal como hizo este 17 de mayo:Pese a la complejidad del panorama actual, Jarrín evaluó que el decreto de Lasso "no deja de ser una oportunidad para que todos vayan a las urnas y el pueblo ecuatoriano elija su destino".El exasambleísta aclaró que, de realizarse elecciones, los mandatos presidencial y legislativo finalizarán en 2025, hasta completar los periodos de los actuales representantes.Reflexión y acciónLa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) llamó a "mantener la unidad en cada estructura organizativa a nivel nacional, se convocará en las próximas horas a un consejo ampliado extraordinario para el análisis y la toma de decisiones colectivas".Asimismo, la Conaie rechazó "la injerencia e intromisión de la embajada norteamericana contra la soberanía del Estado ecuatoriano".Otras organizaciones sociales y sindicales se reúnen de emergencia para determinar los pasos a seguir, ante lo que denominan un "autogolpe" de Lasso para instaurar su "dictadura".Gabriela Ruiz Agila es periodista y también trabajadora de la Asamblea Nacional. Con el decreto de Lasso, perdieron su fuente laboral 137 asambleístas, así como todos sus colaboradores y empleados, lo cual también la afecta a ella.Sobre el clima en la población, comentó: "Por lo pronto se pronunció el Frente Popular, también organizaciones gremiales, sindicales, que hace tiempo están movilizadas en reclamo del respeto a los derechos a la salud y educación".Decreto salvadorEn las primeras horas de este 17 de mayo, Lasso habría sido informado de que no contaba con los votos necesarios para seguir en la presidencia tras el juicio político que avanzaba el legislativo. Por ello tomó la decisión de decretar la "muerte cruzada", como se llama al mecanismo mediante el cual se debe elegir nuevo presidente, así como renovar a los integrantes de la Asamblea.Paradojas de la democracia, la "muerte cruzada" está vigente desde 2008, cuando fue aprobada la actual constitución, durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).En la disuelta Asamblea, respondían a Correa 47 asambleístas de Unión por la Esperanza (UNES). Pero el expresidente no está en el país a razón de los variados procesos judiciales impulsados por sus opositores en su contra.Jarrín, de esta bancada, renunció a su cargo en agosto de 2022 para defender legalmente al expresidente Correa. La tarde del pasado 16 de mayo, cuando se instaló la sesión de juicio político, Lasso se presentó para dar un balance de sus dos años de gestión. Pero en realidad, en ese ámbito, el presidente tenía que explicar por qué no dio por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, que habría causado pérdidas a las arcas del Estado por al menos 6 millones de dólares.Para Ruiz Agila, "la situación es compleja, porque una parte del país no comprende que las acciones de Lasso representan un golpe contra la Asamblea, contra el poder legislativo y la democracia de Ecuador"."Estamos en una escenario de incertidumbre, no solo laboral para los trabajadores del legislativo, quienes van a tener que encontrar una nueva fuente de empleo en un contexto de desempleo, pobreza e inseguridad", lamentó. "También existe el riesgo de sufrir persecución política. En una situación de tanta violencia e incitación a la violencia, la gente que piensa diferente se puede tomar la justicia por su propia mano", advirtió la periodista.

