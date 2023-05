https://sputniknews.lat/20230518/excandidato-arauz-a-sputnik-que-lasso-se-vaya-es-un-alivio-para-ecuador-1139586192.html

Excandidato Arauz a Sputnik: "Que Lasso se vaya es un alivio" para Ecuador

Excandidato Arauz a Sputnik: "Que Lasso se vaya es un alivio" para Ecuador

El político que participó en la segunda vuelta de los ultimos comicios presidenciales en Ecuador llamó a no poner "trabas al proceso electoral que viene" tras... 18.05.2023, Sputnik Mundo

El presidente Guillermo Lasso decretó la muerte cruzada, medida contemplada en la constitución ecuatoriana que permite disolver la Asamblea Nacional y que especifica que, en consecuencia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar a elecciones presidenciales y legislativas en un plazo máximo de siete días a partir de su decreto.En conversación con Sputnik, Andrés Arauz, excandidato presidencial que enfrentó al actual mandatario ecuatoriano en las elecciones de 2021, indicó que es necesario revisar la legalidad de la medida presentada por Lasso, "que es una disolución parlamentaria pero en medio de un proceso de juicio político".El exaspirante presidencial expone que si bien la carta magna ecuatoriana permite la disolución, "no habla de cuando se interrumpe una acción de socialización como el juicio político, entonces es probable que la Corte Constitucional se pronuncie pronto".La constitución establece tres causales para que el poder ejecutivo pueda activar el mecanismo de muerte cruzada:Consumado el hecho, "estamos abocados a este camino y esperando que Lasso no ponga trabas al proceso electoral que viene", indicó el economista en referencia a los comicios anticipados."Ese es el peligro, de que ahora precisamente con la disolución de la Asamblea Nacional Lasso tiene las manos libres para hacer los decretos que le parezca siempre y cuando sean aprobados por la Corte", profundizó.Arauz explica que la Corte Constitucional "se vuelve una especie de filtro, pero uno muy leve, ya que lo único que se tiene que evaluar [de esos potenciales decretos] es que si son en materia económica, si son de carácter urgente y si son inconstitucionales o no en sí mismos. Y la verdad es que en materia económica hay suficiente amplitud para que puedan interpretarse en el sentido constitucional", acusó quien fue ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017).El excandidato presidencial sostiene que la Asamblea Nacional ha sido la institución que ha frenado "las ambiciones de implantar un modelo abiertamente neoliberal de Guillermo Lasso". Por ello, ante la ausencia de un contrapeso legislativo, "el peligro es mayor", enfatizó.El ímpetu eleccionario de Revolución CiudadanaEn las últimas Elecciones Seccionales del Ecuador hubo un triunfo muy importante de la oposición, especialmente en Quito y Guayaquil, las principales ciudades del país.Arauz plantea que Revolución Ciudadana, el espacio progresista liderado por el expresidente Correa, "está muy bien posicionada para lograr una victoria importante en el proceso electoral nacional", recalcó."Creo que el Ecuador, que pudo haber estado confundido hace dos años frente al legado de Moreno, que nos traicionó pero que tristemente representó a nuestras filas, ahora ha tenido claro que más bien Moreno gobernó con los banqueros como Guillermo Lasso. Y ahora está claro lo que significa una línea de izquierda progresista, soberanista, versus una orientación de la banca neoliberal", manifestó.El rol del indigenismo en las próximas eleccionesArauz evaluó la posibilidad de un acuerdo electoral entre Revolución Ciudadana y Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), de cara a los comicios, algo que no fue posible en las presidenciales de 2021."Ellos tienen decididamente una fuerza muy importante en los territorios de la Amazonía, o sea, de la tierra ecuatoriana, y han sido un motor protagónico en las protestas durante los gobiernos de Moreno y de Lasso", reconoció."Creemos que hay que alcanzar un gran acuerdo programático, es decir, sobre los asuntos de fondo que necesita nuestro país. Y al final de esa discusión programática, si se llega a ver estos acuerdos, que son muy deseables, se pueda discutir algún nombre", aseveró el economista.Clima socialLa muerte cruzada representa para los ecuatorianos "la oportunidad de pronunciarse en las urnas", afirmó Arauz. Es un hecho que "más bien les llena de esperanza" ante la escasa aprobación de la figura presidencial, destacó.No obstante, "el riesgo está en las medidas de decreto ley que puede expedir Lasso, que son antidemocráticas, que tienen carácter plutocrático", dijo."[Lasso] plantea privatizar la educación superior por decreto ley; plantea reformar el código laboral por decreto ley; ha planteado ya una reforma tributaria, que preserve confidencialidad respecto a los pagos de impuestos, por decreto ley; va a privatizar la seguridad social por decreto ley", enumeró Arauz."No vamos a permitir que él quiera implementar un modelo neoliberal caduco, que ya se demostró como fracasado, mediante medidas autoritarias como los decretos ley, sin pasar por los parlamentos del Estado", concluyó Arauz.

