Jalife-Rahme: con sus amagos a África y latinoamérica "Occidente busca demostrar que no está muerto"

Luego de que el canciller ruso, Serguéi Lavrov, asegurara que países de América Latina y África están "hartos" de que Occidente los presione para imponer... 18.05.2023, Sputnik Mundo

En una entrevista con el canal Tsargrad, el ministro ruso de Relaciones Exteriores afirmó que varios países africanos y latinoamericanos se quejaron de que están cansados de las exigencias de Occidente de sumarse a las sanciones contra Rusia a cambio de promesas de que "no serán castigados"."[Los países occidentales] amenazan directamente y castigan. Pregunté a algunos de mis amigos de África, América Latina, que se quejan de que Occidente simplemente los hartó (...) exigiéndoles que se unan a las sanciones [antirrusas]", indicó Lavrov. De acuerdo con Jalife-Rahme, el hecho de que Occidente presione y ejecute acciones de este tipo en contra de algunos países en busca de que opten por castigar a Rusia, habla de que Washington está desesperado por mantener su desgastada hegemonía. El internacionalista apunta que actualmente Estados Unidos "está muy débil", pues además de los factores económicos que lo desafían y la tendencia de desdolarización en las finanzas internacionales, el país sufre una crisis interna importante que lo ha desbancado como la principal potencia mundial."Estados Unidos ya no es la primera superpotencia, yo la pondría en tercer lugar", dice el experto, quien detalla que en el rubro militar, Rusia es el que país que lidera, mientras que China encabeza la carrera tecnológica, específicamente en inteligencia artificial. "Haciendo la suma y resta de todo [...] Estados Unidos viene cayendo interna y externamente", agrega Jalife-Rahme. Lavrov indicó que "la afirmación de que Occidente 'aisló' a Rusia solo indica una cosa: se considera el centro del universo", y solo esto puede explicar su política actual."Los intentos de Occidente de obligar a los países del Sur Global (...) a sumarse a las sanciones antirrusas chocan con el deseo de la inmensa mayoría de los países en desarrollo de construir sus políticas basándose en los intereses nacionales, en las necesidades de su economía, en las tareas de resolver los problemas sociales", añadió. En este contexto, el canciller ruso señaló también que la política occidental está fracasando.Sobre esto, Jalife-Rahme apunta que el canciller ruso está en lo correcto y señala que Occidente apostó por la visión de los "neoconservadores" que están a cargo del Departamento de Estados. El experto mexicano y autor del libro Ucrania, primera guerra híbrida mundial. Fractura de la biosfera, asevera que China y Rusia "viajan en el mismo carro geoestratégico" y, en el caso de Sudamérica, la presencia del gigante asiático domina la región. El analista y académico subraya que en el mapa geopolítico, Rusia y China van de la mano hacia un mundo multipolar, mientras que Estados Unidos sigue en decadencia.En el caso de África, afirma el también académico de la UNAM, todavía es mayor la desvinculación que se tiene de Estados Unidos, pues Rusia está apoyando al continente en materia militar, mientras que China "hace años que se metió al mercado africano". Lavrov señaló que "[los países de Occidente] apelan a los resultados de la votación de la ONU sobre resoluciones provocadoras, que redactan de manera jesuítica, insertando en ellas el máximo de lenguaje generalmente aceptado, pero en algún lugar entre líneas incrustan pasajes descaradamente antirrusos". Los países del Sur Global, en palabras del diplomático, votaron solo para que Occidente los "deje en paz", pero no se sumaron a las sanciones."Si tienes razón, no impondrás tu razón a los demás mediante chantajes, amenazas y sanciones directas. Eso ni siquiera lo pensaban quienes están seguros de tener razón. [Pero] Occidente no está seguro de ello", apuntó, agregando que si los Estados occidentales se consideran "grandes demócratas", deberían dejar que otras naciones "decidan por sí mismas".

