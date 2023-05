https://sputniknews.lat/20230518/rafael-nadal-anuncia-su-retirada-del-tenis-en-2024-1139606094.html

Rafael Nadal anuncia su retirada del tenis en 2024

MOSCÚ (Sputnik) — El medallista olímpico español Rafael Nadal, uno de los mejores tenistas del mundo, quiere retirarse definitivamente del tenis en 2024. 18.05.2023, Sputnik Mundo

"Si sigo jugando en este momento, no creo que pueda estar el año que viene. No voy a Roland Garros, no jugaré estos meses, y mi intención es que el año que viene sea el último", declaró Nadal en una rueda de prensa transmitida en vivo por varios medios de comunicación.

