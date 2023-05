https://sputniknews.lat/20230518/riesgos-de-impago-de-deuda-y-recesion-por-que-el-dolar-esta-perdiendo-poder-a-nivel-mundial-1139611574.html

Riesgos de impago de deuda y recesión: ¿por qué el dólar está perdiendo poder a nivel mundial?

Riesgos de impago de deuda y recesión: ¿por qué el dólar está perdiendo poder a nivel mundial?

18.05.2023

méxico

joe biden

fondo monetario internacional (fmi)

Este 2023, algunos países, como China, Brasil y Arabia Saudita, han comenzado a realizar operaciones financieras con sus propias divisas, dejando a un lado la moneda de Estados Unidos. Ello se ha alineado con la opinión de inversores como Jim Rogers, quien afirma que el poder de dólar "está llegando a su fin".La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, declaró a principios de mayo que en la actualidad se está produciendo un alejamiento del dólar, pero no ve una alternativa como moneda de reserva mundial en un futuro previsible.No obstante, "la parte medular en esta afectación y debilitamiento de dólar, hay dos cuestiones importantes. Una es el miedo tan grande que existe, en donde la mayoría de analistas y economistas piensan que EEUU puede caer en una recesión (...). Además, hemos visto que la economía [estadounidense] no crece como se espera en el mercado general y esto causa los temores de que, otra vez, se entre en una recesión económica", afirma el líder de la carrera de Finanzas y Banca en la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Carlos Aréchiga Ramírez.En este entorno también se debe considerar que EEUU tocó su techo de deuda a inicios de este año y, de no ampliarse, podría caer en impago y provocar aún más problemas."Hay una incertidumbre si llegan o no a un acuerdo los líderes republicanos y el Gobierno del presidente Joe Biden en torno al tope de la deuda. El ala republicana ha puesto un límite de 31.4 billones de dólares. La cuestión es que eso no alcanza para cubrir el presupuesto", agrega el doctor en economía Arturo Huerta, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). "De ahí que Biden esté pidiendo que se amplíe el tope para cumplir con el presupuesto y los republicanos comentan que aprobarán el incremento siempre y cuando la Administración actual restrinja su gasto y disminuya los impuestos a los ricos. Pero el plazo se vence el 1 de junio", añade.Factores a nivel global y otras monedasAdemás de los problemas internos que está pasando Washington, hay otros factores que disminuyen la hegemonía del dólar."Los conflictos que sostiene con China, la pugna entre Moscú y Kiev y la percepción mundial de lo que ocurre en EEUU afectan en los mercados mundiales, incrementándose el miedo a que la economía [del país norteamericano] no crezca lo que debe", expone Aréchiga Ramírez. Otro punto a considerar son los intercambios comerciales, donde se da un alejamiento de la moneda estadounidense y se apuesta por otras divisas, tal y como lo hicieron Arabia Saudita, China y Brasil, por nombrar algunas de las naciones que decidieron forjar relaciones comerciales entre ellas conforme al yuan y sus propias monedas.Pero Huerta estima —en línea con la postura de Georgieva— que aún no hay una divisa con tanta relevancia como la norteamericana."Si bien China es la segunda economía más importante del mundo, aún no tienen la fuerza para que el yuan sustituya al dólar en la mayor parte de las transacciones comerciales y financieras, ya que siguen siendo en esa divisa", distingue el también maestro en ciencias económicas por la Universidad de Chile. "Aunque hay acuerdos entre Rusia, China, India y otras naciones de comercializar en su moneda, aún prevalece el dólar (...). Seguirá siendo la moneda de curso legal internacional y de reserva por años. Cuando China llegue a ser la principal economía, las cosas irán cambiando, pero eso aún no se ve", diferencia.México: ¿qué pasa ante el debilitamiento del dólar?México es el principal socio comercial de EEUU y su relevancia está hasta en su cercanía geográfica. Ante la situación de la divisa estadounidense —y con naciones que cada vez se inclinan por monedas como el yuan— el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, declaró el 8 de mayo que el país seguirá tomando al dólar como la divisa más importante a nivel mundial.Ante esto, el líder de la carrera de Finanzas y Banca en la EBC expone que los efectos de la situación actual de la divisa estadounidense son duales para México."Las [consecuencias] positivas son el superpeso, con lo que podemos adquirir monedas extranjeras a menor costo y las empresas importadoras se benefician de esto porque pagan menos por lo bienes que traemos de EEUU, Canadá y otros países. Nos cuestan menos esas mercancías", detalla.Sin embargo, "México tiene una parte exportadora y turística. Es muy importante saber que afecta a la economía y que el hecho de que recibamos menos pesos por los dólares que tengo, [genera una secuela]", matiza.Sumado a esto, el doctor en economía por la UNAM precisa que en esta ecuación el escenario económico actual juega un papel medular."Hay una desaceleración en el comercio internacional y, por lo tanto, vendrá una caída de exportaciones en México, una disminución de las remesas que se reciben en el país por parte de los migrantes en EEUU", dice. "Además, habrá una menor entrada de capitales y afectará al tipo de cambio; el que tenemos ahora, de 17.50 [pesos por dólar], no lo vamos a volver a ver porque este se sustenta vía la entrada de capitales", afirma.A esto se deben agregar las altas tasas de interés, la austeridad fiscal y la situación bancaria nacional. "Vamos a un contexto de crisis", concluye Huerta.

