Cumbre del G7: feria de vanidad e hipocresía

Cumbre del G7: feria de vanidad e hipocresía

Los líderes del G7 se reúnen en Hiroshima. La OTAN sigue promoviendo el conflicto en Ucrania. Auditoría cuestiona acuerdo entre Argentina y el FMI. La Habana y... 19.05.2023, Sputnik Mundo

La OTAN sigue promoviendo el conflicto en UcraniaEste jueves, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, declaró en una sesión del Consejo de Seguridad que, aunque los países occidentales insisten en que no son parte del conflicto ucraniano y solo ayudan a Kiev a "defenderse", en realidad no están interesados en poner fin a las hostilidades y sólo demuestran su voluntad de aumentar la escalada.Según Nebenzia, está claro que Occidente "no está interesado en ninguna solución pacífica". Señaló que así lo confirman las declaraciones de altos funcionarios occidentales. Así, aludió a las palabras del jefe de la diplomacia, Josep Borrell, quien afirmó que la paz en Ucrania podría alcanzarse fácilmente si cesara la ayuda militar, ya que Kiev tendría que rendirse en cuestión de días, pero insistió en que el apoyo debe continuar, ya que esa paz no serviría a los intereses de Occidente.Feria de vanidad e hipocresíaEste viernes 19 de mayo arrancó en la ciudad japonesa de Hiroshima una nueva cumbre de tres días del G7, con los líderes de "siete de las democracias más poderosas del mundo", como la define la cadena CNN, que agrega que "serán las potencias autoritarias de China y Rusia las que dominen la agenda".El punto más importante de la agenda de esta cumbre es Ucrania, a la que Occidente ha prometido ayudar tanto tiempo como sea necesario.Auditoría cuestiona acuerdo entre Argentina y el FMILa Auditoría General de la Nación, organismo de control del Estado argentino, presentó un informe resaltando las violaciones a la legislación argentina por parte del acuerdo firmado en 2018 por el Gobierno del entonces presidente Mauricio Macri, con el Fondo Monetario Internacional."Tenemos irregularidades importantísimas que hacen a la falta de validez de este acuerdo, en lo que atañe a lo jurídico. Sin contar, porque no es competencia de la Auditoría General de la Nación, el préstamo más importante que hizo el FMI, que fue justamente a la Argentina, en contravención del artículo 4 del mismo estatuto del Fondo Monetario Internacional", resumió en su análisis Natalia Salvo, abogada argentina y docente universitaria.La Habana y Moscú impulsan el comercio ruso en CubaEn el Foro Económico-Empresarial Cuba-Rusia, ambos países han demostrado que la amistad entre sus pueblos es importante para combatir las medidas coercitivas que Occidente ha impuesto contra La Habana y Moscú, y han decidido fortalecer aún más sus relaciones económicas. Se espera que Rusia pueda impulsar inversiones en la isla.El profesor titular en ciencias históricas de la Universidad de la Habana Óscar Villar Barroso, presente en este evento, señaló que "es positivo para Cuba, en el sentido de que el comercio con Rusia nos va a ayudar a romper el bloqueo, como también beneficioso para Rusia porque ellos también rompen el bloqueo al que los tienen sometidos. […] Es una relación mutuamente beneficiosa".Bitcoin y la descentralización: ¿la clave para su éxito como moneda de reserva?El bitcoin, a diferencia del dinero fiduciario que está respaldado por un Gobierno o una institución financiera, se basa en la tecnología blockchain y es descentralizado, lo que lo convierte en una moneda más segura y resistente a la inflación.El experto en esta criptomoneda Omar López, señala que "el bitcoin tiene el potencial para convertirse en moneda de reserva. Sin embargo, aún hay trabajo por hacer, especialmente con la educación financiera hacia las personas que aún desconocen sobre esta alternativa".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

