https://sputniknews.lat/20230519/el-error-que-tiene-el-pentagono-en-la-mira-la-rendicion-de-cuentas-de-kiev-a-eeuu-es-nula-1139660124.html

El error que tiene al Pentágono en la mira: "La rendición de cuentas de Kiev a EEUU es nula"

El error que tiene al Pentágono en la mira: "La rendición de cuentas de Kiev a EEUU es nula"

La inmensa ayuda militar que Washington proporciona a Kiev está causando gran preocupación entre los estadounidenses, ya que la Casa Blanca gasta miles de... 19.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-19T20:25+0000

2023-05-19T20:25+0000

2023-05-19T20:31+0000

defensa

política

seguridad

joe biden

ucrania

volodímir zelenski

eeuu

washington

departamento de defensa de eeuu

casa blanca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/1e/1138850898_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcb464e58fb0314ebf060d57fbf22d3e.jpg

Según informes recientes, un error de contabilidad hizo que Estados Unidos sobrestimara los suministros enviados a Ucrania en 3.000 millones de dólares, ya que el Pentágono utilizó para su valoración el costo de reposición de las armas en lugar del costo real de las mismas.Los funcionarios del Departamento de Defensa descubrieron el problema hace dos meses, pero no informaron al Congreso hasta ahora, lo que enfureció a varios legisladores.Los informes surgieron en medio del debate en el Congreso de Estados Unidos sobre el aumento en el techo de la deuda, ya que "liberar" varios miles de millones de dólares permitiría a Biden no pedir al Congreso financiación adicional para la ayuda militar ucraniana.Pero, ¿qué dice realmente este "pequeño error" sobre la responsabilidad de Washington y sobre sus prioridades cuando se trata del dinero de los contribuyentes en medio de un posible default?David T. Pyne, académico del EMP Task Force y exfuncionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, explicó qué hay detrás de este preocupante descubrimiento en una entrevista con Sputnik.Sputnik: ¿Cómo es posible cometer un error de cálculo de 3.000 millones de dólares?David T. Pyne: Dado el hecho de que Ucrania está informando de que Estados Unidos ha proporcionado 196.000 millones de dólares en ayuda hasta el momento, que es una cantidad 33 veces mayor que el presupuesto de defensa de Ucrania para 2021, y una suma mucho mayor que todo su Producto Interno Bruto para 2022, creo que es posible cometer un error de cálculo de esta magnitud. Hasta ahora, la rendición de cuentas sobre la ayuda económica y militar de Estados Unidos a Ucrania sigue siendo escasa o nula, ya que el Congreso de Estados Unidos no ha hecho prácticamente nada para supervisar cómo se utiliza la ayuda.CBS News ha informado que solo alrededor del 30% de la ayuda militar occidental llega a las tropas de primera línea en Ucrania, y que gran parte del resto de la ayuda se vende en el mercado negro para enriquecer los bolsillos de burócratas ucranianos corruptos, como el presidente Zelenski, quien, según un informe, podría haberse embolsado cientos de millones de dólares de ayuda estadounidense.Sputnik: ¿Por qué cree que el Pentágono esperó dos meses para informar al Congreso?David T. Pyne: Creo que hemos estado viendo muchas declaraciones engañosas procedentes de la Administración Biden calculadas para engañar al pueblo estadounidense sobre la verdad acerca de su guerra contra Rusia, porque si se conocieran las verdades incómodas sobre los orígenes de la guerra y el hecho de que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de ganarla por mucho apoyo militar que envíe Estados Unidos, el respaldo popular a la guerra se reduciría mucho. En consecuencia, no me sorprende en absoluto que el Pentágono intentara ocultar al Congreso este error contable sustancial durante dos meses.Sputnik: ¿Hasta qué punto es anormal este incidente? ¿Suceden con frecuencia errores de cálculo como este? ¿Es normal que el Pentágono no informe al Congreso de un error tan importante durante dos meses?David T. Pyne: No he trabajado en el Departamento de Defensa desde 2005, por lo que no estoy seguro de hasta qué punto es normal o frecuente este error de contabilidad, pero sin duda es importante que el Congreso utilice este incidente para aprobar leyes que hagan que el Departamento de Defensa sea más responsable ante el Congreso de lo que es hoy, para garantizar que no vuelva a ocurrir.Sputnik: Un alto funcionario de Defensa dijo a Reuters que este error "puede abrir el camino para el envío de más armas a Kiev para su defensa contra las fuerzas rusas". ¿Cree que es posible que alguien en el Pentágono sobreestimara intencionadamente la ayuda para enviar más armas a Ucrania?David T. Pyne: Sí, creo que es muy posible. La Administración Biden ha expresado su preocupación por la posibilidad de que la Cámara de Representantes, dirigida por los republicanos, no apruebe sus paquetes de ayuda propuestos para Ucrania, por lo que puede estar buscando formas de engañar al Congreso para proporcionar miles de millones de dólares más de ayuda militar directa que, según el Departamento de Defensa, supera ya los 37.000 millones de dólares.Altos funcionarios de la Administración Biden han estado librando esencialmente una guerra de información, desinformación y campaña de gestión de la percepción contra el pueblo estadounidense para conseguir que apoyen la guerra en Ucrania, que se está librando en oposición a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.Dicho esto, creo que es muy común que los Gobiernos de todo el mundo hagan propaganda dirigida hacia sus ciudadanos para que apoyen guerras contra sus propios intereses a lo largo de la historia, por lo que la engañosa campaña de propaganda de guerra de la Administración Biden no es única en este sentido.Sputnik: ¿Cree que este incidente tendrá alguna repercusión en los futuros suministros a Ucrania? ¿Espera que la gente del Pentágono sea más rigurosa a la hora de hacer números la próxima vez?David T. Pyne: Tengo la esperanza de que este incidente haga que los miembros del Congreso frenen el envío de cualquier ayuda adicional a Ucrania hasta que la ayuda que les hemos enviado hasta ahora haya rendido cuentas por completo.Sin embargo, dado que los demócratas siguen controlando el Senado y que muchos republicanos de alto rango de la Cámara de Representantes siguen apoyando el desarme unilateral del Ejército estadounidense para enviar miles de sistemas de armamento más avanzados a Ucrania, soy escéptico de que esto ocurra.

https://sputniknews.lat/20230516/la-ayuda-financiera-de-eeuu-a-ucrania-aprobada-anteriormente-se-agota-que-pasaria-despues-1139501293.html

https://sputniknews.lat/20230330/washington-absorbe-el-60-de-la-ayuda-financiera-asignada-a-ucrania-1137521747.html

https://sputniknews.lat/20230124/la-cuestion-financiera-tras-la-ayuda-a-ucrania-se-hace-mas-grave-para-occidente-1134994005.html

ucrania

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, joe biden, ucrania, volodímir zelenski, eeuu, washington, departamento de defensa de eeuu, casa blanca, 🛡️ fuerzas armadas, 📰 suministro de armas a ucrania, 💬 opinión y análisis