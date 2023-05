https://sputniknews.lat/20230519/el-festival-de-teatro-internacional-chejov-de-moscu-amplia-los-horizontes-culturales-1139654787.html

El Festival de Teatro Internacional Chéjov de Moscú amplía los horizontes culturales

MOSCÚ (Sputnik) — El Festival de Teatro Internacional Chéjov de Moscú contribuye a expandir los horizontes culturales y acerca al espectador ruso a culturas de...

Esta es la conversación que mantuvo la agencia Sputnik con el coreógrafo: — No es la primera vez que visita Moscú y participa en el Festival de Teatro Internacional Chéjov. ¿Qué impresión le queda del festival y de la ciudad? La verdad es que la ciudad de Moscú es muy bella. Muy bella desde el punto de vista arquitectónico, y culturalmente también es muy rica. También el pueblo ruso nos ha tratado maravillosamente tanto la primera vez en Moscú (en 2021) con nuestro espectáculo, así como en (la ciudad de) Vladivostok, donde estuvimos con el mismo espectáculo en ese mismo año. La comunidad ha demostrado su aprecio enormemente por nuestra cultura, por nuestro tango, por nuestras raíces. Hay un excelente nivel de tango en Rusia –hemos trabajado como coachs y maestros en algunos cursos en el pasado– tienen un nivel exquisito de baile. Así que también traer un espectáculo de tango al pueblo ruso, que no solo lo admira y lo respeta, sino que también lo hace suyo, es para nosotros un placer enorme, la chance de poder compartir nuestra cultura y encontrar algo que nos aúna y nos haga sentir uno mismo. — ¿En su opinión, por qué el tango argentino es tan popular y tan amado por el espectador ruso? El tango argentino es muy amado, no solo en Rusia, sino en todo el mundo, porque hay una simpleza y una pureza en el baile, que tiene que ver con la conexión. Más allá del nivel técnico y de ejecución de los movimientos, me parece que el tango es muy sensible, muy puro y en algún punto se apoya en esa estructura básica que es el abrazo: abrazar a una persona que necesita ayuda; abrazar a una persona para saludarla; en este caso, abrazarla para sentir la vibración del otro y poder moverse al compás de la música, como si fuesen uno solo. Creo que esa simpleza del abrazo, algo tan inherente a la condición humana que es abrazar y acercarse a otra persona, lo hace único y genera esa reacción de amor o apasionamiento en todo el mundo, en todas las personas y comunidades que conozco, por más distantes culturalmente que sean. En Japón adoran el tango, en Japón no están acostumbrados al contacto físico y aun así aman el tango. Creo que es eso, esa cosa tan especial y única que presenta el tango. — ¿Le gustaría crear un proyecto con bailarines de Rusia? Sí, me encantaría, porque tienen un nivel exquisito de baile. Tienen una cosa también que, yo creo, viene del ballet y quizás también de las competencias de baile de salón, que es la disciplina. Y eso se nota en el baile: se nota la disciplina al momento de realizar los movimientos, se nota el estudio, la técnica, la pasión que también tienen por eso. Así que sí, sería un placer en algún momento en el futuro poder armar algo e incorporar a bailarines rusos. — ¿Como evalúa la importancia del Festival Chéjov de Moscú a escala mundial? Lo que tiene el Festival Chéjov, en particular, es que le acerca a la cultura, en este caso, de Rusia. Les da la posibilidad de acercarse a otras culturas de distintos países. Nosotros tuvimos la oportunidad en 2021, que fue nuestra primera participación, presentando mi compañía en Rusia, gracias a una persona visionaria como lo fue Valeri Shadrin, que nos dio la chance de participar en el festival. Creo que eso es lo que tiene el festival. Durante muchos años que estuvo de la mano de él y llevado adelante por Valeri y todo su equipo, obviamente que era la posibilidad de generar espacios de convivencia entre distintas culturas y acercar, en este caso, algo que tiene que ver con otra idiosincrasia de otro país al pueblo ruso, acercarlo y exponerlo de una forma más amplia y popular que no es excluyente al ámbito tanguero, al público tanguero en sí mismo, sino que es abierto hacia todo el público. Creo que eso es algo bueno que tiene el festival: ampliar los horizontes culturales y crear un punto en el medio en el cual se funden las culturas de distintos países con el pueblo ruso. — En virtud de la tensa situación política actual aparecen declaraciones sobre la necesidad de aislar a Rusia. ¿Es posible aislar la cultura rusa? Creo que la cultura excede cualquier situación política. La cultura tiene que ver con el arte, con la comunicación, con la historia, con el conocimiento. Me parece que el arte y la cultura exceden un poco cualquier (otra) problemática. Sin entrar en ningún tema o profundizar sobre ningún tema político, la cultura es un bien, un patrimonio que tiene cada país o, en su defecto, la humanidad. El tango es patrimonio cultural de la humanidad. Entonces todos los bienes culturales, me parece, tienen que ser en algún punto protegidos y mantenerse vivos más allá de las transiciones políticas, económicas, que pueda sufrir el mundo. — ¿Y no tenía dudas a la hora de aceptar la invitación al Festival de Teatro Internacional Chéjov de este año? Lo que buscamos siempre es ampliar o, mejor dicho, acercar nuestra cultura como embajadores culturales de nuestro país. Lo que intentamos, por supuesto, siempre es velar por el crecimiento de nuestra cultura, nuestro tango, acercarlo a distintos lugares del mundo. Consideramos también que, como embajadores culturales, lo que uno intenta promover es, en este caso, el amor a través de la danza, a través del abrazo, a través de la cultura. No buscamos en ningún momento ningún punto de choque, sino que consideramos que desde el abrazo, desde un lugar de comunión y comunicación uno puede seguir creciendo, como en una charla, en la cual uno comunica y se charla con otra persona y desde ese lugar sigue creciendo y aprendiendo. Creo que como embajadores culturales lo que buscamos es tratar de acercarnos e ir haciendo crecer el tango y ayudándolo en todo el mundo.

