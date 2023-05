https://sputniknews.lat/20230519/la-empresa-argentina-ypf-apuesta-a-producir-las-primeras-baterias-de-litio-en-los-proximos-meses-1139668711.html

La empresa argentina YPF apuesta a producir las "primeras baterías" de litio en los "próximos meses"

La empresa argentina YPF apuesta a producir las "primeras baterías" de litio en los "próximos meses"

En Cara o Ceca hablamos con Hernán Letcher, vicepresidente de YPF Litio, la dirección de la empresa estatal creada para el tratamiento del valioso recurso.

2023-05-19T22:15+0000

2023-05-19T22:15+0000

2023-05-19T22:16+0000

cara o ceca

litio

g7

cumbre del g7

argentina

chile

ypf

ypf-argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/13/1139668501_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_326e72af1eed8af1f3fa50612cb8ab63.png

La argentina YPF apuesta a producir las “primeras baterías” de litio en los “próximos meses” La argentina YPF apuesta a producir las “primeras baterías” de litio en los “próximos meses”

Una de las grandes esperanzas para la Argentina a nivel económico es la gran reserva de litio disponible en el territorio. No solo debido a la posibilidad de extraerlo y exportarlo, sino por la posibilidad concreta de fabricar baterías para la creciente demanda de vehículos eléctricos, y así aportar valor agregado.Sin embargo, existen múltiples dificultades para dar este paso, siendo un factor muy importante el interés de las grandes potencias como China y EEUU de utilizar este recurso para alimentar sus propias fábricas.En Chile el presidente Gabriel Boric anunció un plan estratégico para que el Estado tuviera el control de la explotación. En Bolivia, el manejo del recurso es estatal. Andrés Manuel Lopez Obrador, de México, anunció la nacionalización del recurso. Ante esto, Argentina afronta el desafío de definir su estrategia de explotación.En Cara o Ceca hablamos con Hernán Letcher, vicepresidente de YPF Litio, la dirección de la empresa estatal creada para el tratamiento del valioso recurso.Actualmente, las dos únicas explotaciones activas en el país pertenecen a una empresa de Estados Unidos llamada Newco, que nació de la fusión de la empresa estadounidense Livent y la australiana Allkem."No está mal que haya empresas extranjeras, pero lo que me interesa es que el carbonato no sea un recurso que al país le signifique ‘espejitos de colores’. Es decir, tener ese recurso pero que no dé dinero para transformar las realidades provinciales", indicó."YPF Litio está recién empezando a producir carbonato, pero queremos que tenga un rol central tanto en la cadena primaria como en la producción de material activo, como lo tiene YPF en la explotación ee hidrocarburos", agregó.Letcher opinó que se les deben exigir más aportes a las empresas. "El valor por el cual se paga regalías por ley es muy bajo: apenas el 3% sobre el valor en boca de salar, lo cual es poco. Así que creo que hay margen para incrementar esos valores sin tener problemas con las inversiones y procesos productivos".Sobre la creación de la primera fábrica de baterías, dijo que "ya está montada", y que espera "en los próximos meses realizar celdas".El G7 volvió a imponerle sanciones a RusiaLa cumbre del G7 se lleva a cabo en la ciudad japonesa de Hiroshima y se anuncia la presencia del presidente ucraniano Volodímir Zelensky. Allí, los líderes de los países miembros anunciaron nuevas sanciones contra Rusia.Sobre los intentos de EEUU de ponerle trabas a China, dijo que si bien "quiere avanzar con sanciones, se da cuenta de que los países europeos no quieren porque muchas empresas suyas tienen intereses allá. Bloquear el desarrollo de China es bloquear el de Europa".

argentina

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

litio, argentina, ypf, g7