Más problemas para el Ejército de Alemania: ahora debe luchar contra la inflación

Tras varios reportes sobre los problemas económicos que enfrentan las Fuerzas Armadas alemanas, ahora el Ministerio de Defensa del país europeo debe actuar... 19.05.2023, Sputnik Mundo

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, declaró este 19 de mayo que se propone gastar cuanto antes el fondo especial de la Bundeswehr de 100.000 millones de euros (108.000 millones de dólares) para que su poder adquisitivo no se vea reducido por la inflación. El ministro añadió que es esencial redefinir el papel de las Fuerzas Armadas del país en medio del persistente conflicto ucraniano. "Venimos de los tiempos en los que vivíamos de los dividendos de la época pacífica y en los que la Alianza [OTAN] y la defensa nacional eran menos importantes. Ahora todo ha vuelto a cambiar y tenemos que adaptarnos", sostuvo Pistorius, quien hace unos meses debió sustituir a la anterior ministra, Christine Lambert, quien se vio envuelta en un escándalo mediático. En 2022, Alemania registró una tasa de inflación de 7,9% de media, un récord en los últimos 70 años, de acuerdo con datos de la Oficina Federal de Estadística del país. "La tasa de inflación anual históricamente elevada se debe principalmente a los aumentos extremos de los precios de los productos energéticos y alimentarios desde el inicio de la guerra en Ucrania", reconoció el organismo en enero pasado. Pero las ayudas a Kiev no paran... En junio, el Parlamento alemán y el Consejo Federal aprobaron por mayoría de votos la iniciativa del canciller Olaf Scholz de crear un fondo especial de 100.000 millones de euros para mejorar las capacidades de defensa del país, lo que convertiría al Ejército alemán en el mayor de Europa.El 27 de enero, Pistorius declaró al diario Suddeutsche Zeitung que el fondo especial de defensa no sería suficiente para que Alemania modernizara sus tropas y cubriera los gastos de mantenimiento del material militar. Posteriormente, los medios de comunicación informaron de que Pistorius había pedido un aumento de 10.000 millones de euros anuales en el presupuesto anual de las Fuerzas Armadas alemanas.De hecho, desde hace años la prensa europea ha publicado algunas supuestas deficiencias del Ejército de Alemania. En febrero, el propio Ministerio de Defensa reconoció que suspendió la compra de los vehículos de combate de infantería Puma, de fabricación nacional, debido a las fallas técnicas detectadas durante un simulacro de tiro. Ese arsenal ya había sido destinado para la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).Estos vehículos Puma iban a ser enviados al área de Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad (VJTF, por sus siglas en inglés) de la OTAN, una unidad de respuesta rápida que liderará Alemania en 2023. Actualmente, la alianza atlántica da entrenamiento y armamento a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, en abril pasado, la cadena local NTV reveló que los soldados alemanes han tenido que usar sus propios recursos para solventar la falta de equipo. El pasado 3 de diciembre, medios locales revelaron que Alemania podría estar en la lista de países cuya reserva de municiones está en niveles por debajo de los mínimos que pide la OTAN.De acuerdo con la información filtrada a la prensa, la Bundeswehr solo tiene municiones para soportar dos días de combates intensos, cuando el mínimo que pide la OTAN es de 30 días.Según estimaciones de los medios, para subsanar este déficit se requiere una inversión de entre 20.000 y 30.000 millones de euros.Pese a ello, Boris Pistorius ha insistido en que Berlín seguirá apoyando a Kiev al costo que sea. "Quien pida hoy el cese de las entregas de armas a Ucrania está abandonando a Ucrania a su suerte", dijo durante una entrevista reciente con el diario Berliner Zeitung.

