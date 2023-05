Misión de la iglesia ortodoxa rusa en México permanecerá en el país pese a amenazas

https://sputniknews.lat/20230519/mision-de-la-iglesia-ortodoxa-rusa-en-mexico-permanecera-en-el-pais-pese-a-amenazas-1139661175.html

La misión ortodoxa rusa y el monasterio de la Santísima Trinidad en Ciudad de México seguirán apoyando a sus monjes y creyentes en el país a pesar de las amenazas de criminales pandilleros, aseveró. Dada la sensibilidad del tema, el abad no quiso dar detalles sobre las amenazas, pero comentó que tiene "algo de información y algunas ideas" de lo que podría estar ocurriendo por las labores que realizan para ayudar a rusos en México y su lucha contra el tráfico de mujeres.El archimandrita agregó que su misión ha llamado la atención de los criminales por su rol activo en la diáspora rusa y en la vida religiosa de la comunidad cristiana ortodoxa en el país.Sin embargo, sobre los motivos específicos de las amenazas, Nektari prefirió no especular para no poner en riesgo a la misión.El representante de la iglesia ortodoxa rusa en México confió en que la misión seguirá trabajando de manera normal y que sus monjes no corren ningún peligro. Asimismo, rechazó disminuir sus actividades, pues siempre ha estado presente en eventos públicos donde habla abiertamente de la libertad religiosa, el combate al tráfico de mujeres y otros temas."La presencia de la iglesia rusa en México es activa, es bien sabido. Estamos dando testimonio de la Iglesia Ortodoxa Rusa en un país muy importante para América Latina", declaró el archimandrita.

