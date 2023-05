https://sputniknews.lat/20230519/rusia-emite-orden-de-busqueda-y-arresto-contra-fiscal-de-la-cpi-que-pidio-la-detencion-de-putin-1139662898.html

Rusia emite orden de búsqueda y arresto contra fiscal de la CPI que pidió la detención de Putin

El Ministerio del Interior de Rusia emitió una orden de búsqueda y arresto contra el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Ahmad Khan, quien... 19.05.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con la dependencia rusa, Ahmad Khan es investigado por un artículo del Código Penal de esa nación.El 17 de marzo de este año, la CPI emitió órdenes de arresto contra Putin y la comisionada rusa de los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, al reconocerlos como supuestos responsables del "traslado ilegal de niños" de las zonas ucranianas en conflicto a áreas seguras de Rusia, luego de que Moscú lanzara su operación militar especial en Ucrania.En esa época, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso se subrayó que las decisiones de la CPI no tienen ninguna importancia ni jurisdicción para el país euroasiático. Además, se hizo énfasis en que Rusia no forma parte del Estatuto de Roma de la CPI ni tampoco tiene obligaciones relacionadas con ese documento.Después de estas acciones, el 20 de marzo, el Comité de Investigación ruso abrió un expediente penal en contra del fiscal Karim Ahmad Khan [el Reino Unido] y los jueces Tomoko Akane [Japón], Rosario Salvatore Aitala [Italia] y Sergio Gerardo Ugalde Godínez [Costa Rica] por ese mismo caso."La formulación misma del asunto nos parece indignante e inaceptable. Rusia, al igual que una serie de Estados, no reconoce la jurisdicción de este tribunal y, en consecuencia, cualquier decisión de este tipo es nula para la Federación de Rusia desde la perspectiva del derecho", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, el 17 de marzo pasado. También en marzo, el representante permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vasili Nebenzia, informó que su país reúne pruebas para conformar un tribunal internacional sobre el conflicto ucraniano.

