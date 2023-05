Así es el 'Avión Fantasma' con el que Colombia busca niños desaparecidos en la selva

¿Por qué se le dice 'fantasma'?

No son pocas las personas que asumen que el apodo de Avión Fantasma se debe a algún tipo de propiedad evasora de radares de la aeronave. Sin embargo, el apodo proviene de la compañía estadounidense que diseñó la misma y la bautizó con el apodo de fantasmagórico (spooky, en inglés), siendo también conocido por las tropas estadounidenses como Puff el Dragón Mágico, (Puff the Magic Dragon en inglés), en honor a la canción homónima de 1963 del trío folk Peter, Paul and Mary.