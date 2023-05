https://sputniknews.lat/20230520/embajador-ruso-en-argentina-afirma-que-occidente-pierde-su-dominio-global-1139671950.html

Embajador ruso en Argentina afirma que Occidente pierde su dominio global

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/0a/1137968432_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7e3a1e8e5f3f20f866f4cf9008932bba.jpg

"Vivimos en una época de cambio histórico global. Ante nuestros ojos, el Occidente colectivo, representado por los Estados Unidos y sus aliados, está perdiendo su dominio en el escenario internacional, cuyo sello distintivo era el robo y la explotación, por muchos siglos, de los países en desarrollo", afirmó Feoktístov en su nota. El texto, titulado El tiempo del neocolonialismo se acaba, evoca el papel de la extinta Unión Soviética en el proceso de descolonización iniciado hace más de medio siglo, y que aún no se ha completado.Monopolio del dólar El diplomático afirmó que, usando el monopolio del dólar y controlando su impresión, una minoría privilegiada continúa robando a los países del Tercer Mundo, acaparando activos reales por billetes que no están asegurados por valores materiales. Para Feoktístov, no son casuales las frecuentes visitas a América Latina de funcionarios de alto rango de Estados Unidos y la Unión Europea, sin ocultar su interés por acceder a los recursos naturales estratégicos de la región. El embajador alertó que, a cambio de esas riquezas, los visitantes ofrecen préstamos que luego deberán ser reembolsados con interés, inversiones condicionadas a requisitos, incluso políticos, con el propósito de acentuar la subordinación de los Estados receptores. Igual, advirtió que quienes rechazan tales imposiciones están sometidos a restricciones comerciales, sanciones financieras y económicas, endeudamiento e incluso operaciones de cambio de régimen e incursiones militares, como en Irak, Libia y Siria.

