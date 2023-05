https://sputniknews.lat/20230520/la-presencia-de-siria-en-la-liga-arabe-divide-a-sus-integrantes--1139654255.html

La presencia de Siria en la Liga Árabe divide a sus integrantes

Tras una suspensión de 12 años, Siria regresa a la Liga de los Estados Árabes (LEA). Algunos países apoyan esta decisión y creen que contribuirá a una... 20.05.2023, Sputnik Mundo

internacional

siria

liga árabe

política

🌍 oriente medio

Hace 12 años, Siria fue expulsada temporalmente de la Liga Árabe después de que las protestas contra el Gobierno del presidente sirio, Bashar Asad, desembocaran en un conflicto armado. Medio millón de personas murieron en la guerra en Siria que estalló en 2011, y más del 50% de los 23 millones de habitantes se vieron obligados a abandonar sus hogares.Ahora Siria vuelve a ser miembro de la LEA y participó en la cumbre de la organización que se celebra en la ciudad saudí de Yeda, el 19 de mayo.La mayoría saluda el regreso de SiriaEl primer ministro saudita y príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, manifestó que Arabia Saudita espera que la readmisión de Siria en la Liga Árabe termine con la crisis en este país. Sus palabras llegan días después de que ambos países anunciaran la reapertura de sus embajadas.En su discurso de bienvenida a los participantes de la cumbre, el primer ministro se centró en los principales problemas del mundo árabe y subrayó que los países de la región deberían "pasar página" respecto al pasado y a "los dolorosos años" de conflicto en la zona.El rey de Jordania, Abdalá II, también aplaudió el regreso de Siria al seno de la LEA tras una suspensión de muchos años.El portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Irak, Ahmed Sahaf, también señaló que el regreso de Siria a la LEA reforzará el principio de la integración árabe conjunta.En cuanto a Egipto, el portavoz de la oficina presidencial egipcia, Ahmed Fahmy, declaró que el retorno de Damasco a la LEA promueve una solución política a la crisis en el país.Lo principal, continuó, es que Siria regresó, y las autoridades de Egipto y de todos los Estados árabes esperan que logre superar la crisis y restablecer la estabilidad.El Líbano también consideró importante esta readmisión para interés regional. El canciller destacó que el Líbano "siempre se opuso a la suspensión de la membresía de Siria en la LEA a lo largo de los años y da la bienvenida a su retorno al seno de los países árabes".Catar se queda al margen de la corriente general en la LEASin embargo, como informaron algunos medios, aún no hay consenso en el seno de la organización sobre el restablecimiento de las relaciones con Siria. En la votación estuvieron ausentes representantes de varios Gobiernos, entre ellos Catar, que sigue apoyando a los grupos de la oposición siria y se resiste a normalizar las relaciones con Damasco.Catar afirma que su postura contra el regreso de Siria no ha cambiado. Asimismo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores catarí, Majid bin Mohammed Ansari, expresó que Doha siempre trata de apoyar lo que promueve el consenso entre los países árabes y no lo obstaculizará.Como subrayó el portavoz, Catar espera que la decisión del Consejo de la Liga de los Estados Árabes sea "una motivación para que el régimen de Siria aborde las raíces de la crisis que provocó su boicot". Agregó que Damasco debe tomar "las medidas necesarias para resolver los problemas del pueblo sirio y mejorar sus relaciones con la comunidad árabe a fin de reforzar la seguridad y la estabilidad en la región." Posturas divididas desde el exterior La Cancillería rusa subrayó que Rusia saluda retorno de Siria a las filas de la Liga Árabe y piensa que es el resultado lógico del proceso de retorno del país a la familia oriental, que ganó impulso. La vocera del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, añadió que la reanudación de la participación de Siria en la labor de la LEA, de la que es uno de los Estados fundadores, contribuirá a la pronta superación de las consecuencias de la crisis siria.El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, también destacó que Pekín da la bienvenida y felicita a Siria por su regreso a la Liga de los Estados Árabes. Igualmente, manifestó que China siempre ha respaldado a dichos Estados en la búsqueda de la fuerza a través de la unidad y apoyó activamente a Siria en su readmisión.El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanaani, afirmó que la renovada participación de Siria contribuye a establecer la estabilidad en la región y a reducir la injerencia extranjera en sus problemas. Por su parte, el vocero del Departamento de Estado de EEUU, Vedant Patel, criticó el regreso de Damasco a la Liga de los Estados Árabes. Afirmó que Washington no desea normalizar las relaciones con Damasco. A su vez, desde la Casa Blanca destacaron que la decisión de la organización no significa que la crisis siria, que ha engendrado años de guerra civil, haya quedado atrás. "Esta decisión no significa que todos los países de la LEA hayan normalizado sus relaciones con Siria y que la crisis siria se haya resuelto", consideró la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Siguió a Patel al señalar que Washington no se planteaba normalizar las relaciones con el Gobierno de Asad.La Unión Europea (UE), a su vez, no mantiene contactos oficiales con el actual Gobierno sirio, contra el que ha impuesto sanciones, y ayuda a los refugiados sirios a través de organizaciones internacionales. En cuanto al regreso de Siria a la organización, la UE mantiene sin cambios su posición, declaró el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano.El portavoz añadió que la UE no participará en la reconstrucción de Siria sin normalización de las relaciones con el país, lo que depende de "avances del proceso político" en Siria con la participación de la ONU.La Liga Árabe restableció la condición de miembro de Siria en una reunión celebrada en Egipto el 7 de mayo, a la que asistieron los ministros de Asuntos Exteriores de 13 de los 22 países de la organización.Al término de la reunión sobre Siria celebrada a mediados de abril pasado en la ciudad saudita de Yeda, los cancilleres de varios Estados árabes pidieron que Damasco regrese al "seno árabe" e instaron a resolver la crisis humanitaria en el país. También subrayaron la importancia del liderazgo de las naciones árabes en los esfuerzos para poner fin a dicha crisis.

siria

