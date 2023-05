Miles de estudiantes chilenos endeudados esperan que Boric cumpla su promesa de campaña

https://sputniknews.lat/20230520/miles-de-estudiantes-chilenos-endeudados-esperan-que-boric-cumpla-su-promesa-de-campana-1139672798.html

Desde 2006 mediante el Crédito con Aval del Estado (CAE) los bancos financian la instrucción universitaria a estudiantes de pocos recursos. Sputnik conversó... 20.05.2023, Sputnik Mundo

Cuando era candidato a la presidencia de Chile, Gabriel Boric proponía condonar el crédito estudiantil que debido a sus altos intereses se torna impagable para muchas personas.La propuesta de condonación de Boric consistía entonces en que el Estado pagara la totalidad de la deuda en un lapso de 20 años. Pero la promesa electoral aún no se cumple.El ministro de Hacienda, Mario Marcel, descartó la condonación del CAE debido a que la reforma tributaria del Gobierno, que le permitiría obtener más recursos fiscales, fue rechazada en el Congreso Nacional el pasado 8 de marzo. Sin financiamiento para ello, las prioridades del Gobierno son otras, aseguró.Para Juan Pablo Rojas, representante de Deuda Educativa, organización que lucha por librar de los adeudos por créditos educacionales a miles de personas, el Gobierno incurre en "un grave incumplimiento"."Sin ir más lejos, el mismo presidente viene del movimiento estudiantil y se comprometió a la condonación universal de la deuda estudiantil", agregó Rojas.El diputado independiente Andrés Giordano señaló a Sputnik que "es fundamental tener en cuenta que cualquier política de Estado debe considerar su financiamiento y en particular el de la condonación del CAE que estaba incluida dentro de la reforma tributaria" que fue rechazada en el Congreso.Endeudarse por 20 años para estudiarEn una carta abierta, 13 parlamentarios de centroizquierda e izquierda demandaron al Gobierno una propuesta para poner fin a las deudas de estudio y un financiamiento justo. Los representantes aseguraron que Chile gasta mucho dinero en educación superior sin generar mayor justicia social ni garantizar títulos que permitan insertarse en el mercado laboral y aportar al país.De acuerdo con el informe Endeudar para gobernar y mercantilizar: el caso del CAE, elaborado por la Fundación Sol, a diciembre de 2022 se registraban 777.171 personas pagando el CAE, incluyendo a egresados y a quienes desertaron de los estudios. Pero más de un millón de personas han recurrido al crédito desde 2006.La fundación también señala que estudiar se ha transformado en un lucrativo negocio para la banca en Chile. Según la investigación, el Fisco a mayo de 2023 ha comprado 2.047.980 créditos a los bancos, equivalentes a 5,24 billones de pesos (6.550 millones de dólares). Además, quienes desertaron de sus carreras tienen una morosidad de 85,7%. En el caso de los egresados hay un 52,2 % de morosos.El estudio de Fundación Sol concluye que el fisco ya ha gastado un monto superior a la deuda total del CAE, vigente a diciembre de 2022, mediante la recompra de créditos con recargo a la banca."Hay incumplimiento político y social"El 3 de mayo de 2022, en un programa radial, el presidente Gabriel Boric explicó que la condonación del CAE costaría unos 8.000 millones de dólares, por lo cual el Gobierno avanzaría en la condonación progresiva de este crédito.Las declaraciones del mandatario llevaron a miles de personas que estaban endeudadas con los bancos a repactar sus créditos. Sin embargo, aún no hay ningún proyecto del Ejecutivo para la condonación de las deudas estudiantiles."Hay incumplimiento político y social. El presidente se comprometió a que la condonación iba a beneficiar, en primer lugar, a quienes estuvieran al día en su cuota. Esto provocó que miles de personas que estaban judicializados, es decir, que ya habían dejado de pagar el CAE y el banco les había iniciado el juicio de cobro, fueron a repactar sus deudas", detalló Rojas.A la espera de la propuesta del GobiernoEl pasado 26 de abril, los diputados Pamela Jiles, Gaspar Rivas, y el independiente René Alinco, los tres de centroizquierda, presentaron un proyecto que busca condonar las deudas del (CAE). Ante la ausencia de un proyecto de Gobierno, los parlamentarios usaron la misma vía de los proyectos de retiros de pensiones a través de una reforma constitucional de carácter transitorio.El diputado Giordano señaló que el proyecto ingresado es no solo "inconstitucional e inadmisible, cosa que probablemente los parlamentarios patrocinantes saben, sino que además se transforma en una jugada más bien mediática, más bien populista"El mismo 26 de abril, el oficialismo presentó un proyecto de resolución —que fue aprobado con 99 votos a favor, 35 abstenciones y uno en contra— que pide formalmente al presidente Boric presentar una iniciativa de condonación que incluya medidas administrativas y legislativas para concretar el compromiso de la deuda educativa de manera justa, progresiva y gradual.La diputada Emilia Schneider aseveró: "queremos exigir firmemente que queremos conocer la propuesta del Gobierno porque efectivamente desde el Ejecutivo se puede presentar un proyecto con recursos".

