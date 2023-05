https://sputniknews.lat/20230520/una-reliquia-de-la-posguerra-el-g7-es-un-grupo-util-todavia-1139673804.html

"Una reliquia de la posguerra": ponen en duda la utilidad del G7

Este año, el Grupo de los Siete (G7) se sentirá más anticuado que antes y evidenciará la pérdida de liderazgo de sus integrantes, sostiene un artículo del... 20.05.2023, Sputnik Mundo

"Difícilmente podría desear una despedida más emblemática del viejo orden mundial que la reunión que tendrá lugar en Japón este fin de semana". Así comienza la articulista Mary Dejevsky en un texto crítico de la cumbre que reunirá a los jefes de Estado de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Además, la Unión Europea también tiene representación política.Dejevsky cuestiona, en primer lugar, la ausencia de una superpotencia que en los últimos años se han consolidado como una de las economías más importantes del planeta: China.En segundo lugar, la articulista cuestiona qué tanto los integrantes del G7 comparten los mismos intereses, toda vez que tienen prioridades distintas, sobre todo en lo que se refiere a su posición respecto al conflicto en Ucrania y el avance de Pekín como actor principal del escenario internacional.Lo anterior, principalmente, porque el país asiático ha tenido un papel importante como mediador en conflictos como el de Irán y Arabia Saudita y el de Kiev, para el cual presentó una propuesta de paz. Aunque en un principio esta fue rechazada, Estados Unidos y el Reino Unido ya no descartan cualquier solución del conflicto que, según Mary Dejevsky, algunos países europeos no quieren que termine si no es con la derrota de Rusia.

