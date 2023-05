https://sputniknews.lat/20230521/la-casa-blanca-culpa-a-los-republicanos-de-poner-en-riesgo-historico-de-impago-a-eeuu--1139693256.html

La Casa Blanca culpa a los republicanos de poner en riesgo histórico de impago a EEUU

La Casa Blanca culpa a los republicanos de poner en riesgo histórico de impago a EEUU

La Casa Blanca acusó a un sector del Partido Republicano de poner a Estados Unidos en riesgo de un impago, al proponer condiciones inaceptables en las mesas de... 21.05.2023, Sputnik Mundo

A través de un comunicado de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, acusó directamente al ala de los MAGA del Partido Republicano de ser quienes amenazan con poner el país en default.MAGA son las iniciales del movimiento Make America Great Again, liderado por el expresidente Donald Trump, quien aspira nuevamente a la Presidencia de Estados Unidos pese a tener varios procesos judiciales en su contra. El pronunciamiento de la vocera se da luego de la reunión que sostuvieron este 16 de mayo representantes del mandatario Joe Biden y del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, en la cual se concluyó que un acuerdo para elevar el techo de la deuda federal debe ser impulsado por ambos partidos.Al respecto, la Casa Blanca dijo que Biden ha hecho propuestas de reducción de déficit, control de gastos, recortes de ganancias de las grandes farmacéuticas y medidas fiscales para el petróleo y el gas; sin embargo, acusó al equipo de McCarthy de establecer "condiciones que no serán aprobadas" por ninguno de los dos partidos.De no llegar a un acuerdo antes de junio, Estados Unidos entraría en default al rebasar el límite de su deuda federal.

