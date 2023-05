https://sputniknews.lat/20230521/los-ejercicios-defender-europe-de-la-otan-comienzan-en-kosovo-1139700902.html

Los ejercicios Defender Europe de la OTAN comienzan en Kosovo

BELGRADO (Sputnik) — Las maniobras militares multinacionales Defender Europe (Defensor de Europa) de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)... 21.05.2023, Sputnik Mundo

El titular de Defensa destacó que Pristina lleva "más de un año" preparando la exitosa realización de estas maniobras con inversiones en equipos, sistemas de armamentos e infraestructura, así como una capacitación "como nunca antes". Después de la ceremonia de apertura, los ejercicios se extenderán hasta el próximo 2 de junio en la región de los Balcanes Occidentales. El 10 de enero, Mehai comunicó que las Fuerzas de Seguridad Paramilitares de Kosovo (SBK) no solo iban a tomar parte en las maniobras militares Defender Europe de la OTAN, sino que también participaban en su planificación en conjunto con el bloque bélico. Esta no es la primera vez que las fuerzas albanokosovares participan en maniobras y misiones de la Alianza. En el 2022, la Alianza Atlántica organizó los Defender Europe 2022 del 1 al 27 de mayo en el territorio y en el espacio aéreo de 19 países de Europa Central y del Este, así como en los mares Báltico y del Norte. Kosovo, según la resolución 1244 del Consejo de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no tiene Ejército propio, pero las autoridades de Pristina, con el apoyo material de la OTAN, están modernizando y entrenando a las SBK para transformarlas en fuerzas armadas de pleno derecho, lo que provoca protestas de las autoridades serbias. Kosovo, poblado mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 la independencia unilateral de Serbia, siendo reconocido por Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, pero no por la propia Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán y otras naciones.

