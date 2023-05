https://sputniknews.lat/20230522/alemania-estrecha-sus-lazos-con-seul-y-pide-a-pyongyang-detener-pruebas-nucleares-1139707593.html

Alemania estrecha sus lazos con Seúl y pide a Pyongyang detener pruebas nucleares

El canciller alemán, Olaf Scholz, hizo un llamado al Gobierno de Corea del Norte para que termine con sus ensayos nucleares, los cuales, dijo, son ilegales y... 22.05.2023, Sputnik Mundo

Durante una visita a la zona desmilitarizada entre ambas Coreas, el canciller comentó que este lugar es una señal de lo peligrosa que sigue siendo la situación en la Península, "especialmente en lo que respecta a la política de Corea del Norte"."Las pruebas nucleares, los diversos intentos de lanzar misiles y realizar pruebas balísticas son una señal de que la situación aquí sigue siendo peligrosa", dijo el dirigente alemán en el marco de una visita a Corea del Sur, a donde viajó después de asistir la cumbre del Grupo de los Siete (G7) en la ciudad de Hiroshima, en Japón.Más tarde, en una conferencia de prensa junto al presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, el Scholz volvió a abordar el tema y dijo que los programas "ilegales" de armamento de la República Popular Democrática de Corea son una amenaza y violan la legislación internacional."Los lanzamientos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte no solo violan el derecho internacional, sino que son una carga para los ciudadanos de Corea, Japón y toda la región. Alemania condena enérgicamente esta acción irresponsable", indicó el mandatario del país europeo. "Estuve en la zona desmilitarizada tras aterrizar en Seúl y fui a verlo. Fue algo muy, muy conmovedor para mí y me recordó que Alemania y Corea conocen exactamente la brutal experiencia de la división. Es una experiencia que nos une. Pero aunque en Alemania hemos tenido la suerte durante 30 años de haber superado la división y estar unidos como país, sigue siendo una amarga realidad para nuestros amigos coreanos, día tras día", afirmó el político socialdemócrata, el primer canciller alemán en hacer una visita a Corea del Sur en 30 años.Scholz ofreció al dirigente surcoreano el apoyo de Alemania a los esfuerzos para persuadir a Pyongyang de que ponga fin de forma "completa, irreversible y verificable a sus programas de desarrollo de armas de destrucción masiva y misiles balísticos".En tanto, el presidente Yoon aseguró que ambos líderes coincidieron en ampliar la cooperación bilateral en el ámbito de la defensa y la industria armamentística. "Nos aseguraremos de que nuestro pacto sobre la seguridad general de la información militar se concluya lo antes posible y de que la cadena de suministro en la industria armamentística funcione sin problemas", dijo el mandatario surcoreano."Alemania ya experimentó la unificación alemana hace 33 años. Con esta experiencia, Alemania es el país que mejor puede entender los problemas de la Península coreana. Con este espíritu, el canciller y yo colaboraremos estrechamente para la desnuclearización de Corea del Norte enviando un mensaje claro a Corea del Norte de que este país no tiene nada que ganar con provocaciones ilegales", agregó.De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), Pyongyang cuenta con alrededor de 20 ojivas nucleares, pero probablemente tiene suficiente material fisible para aproximadamente 45-55 dispositivos.Según el anuario 2022 del SIPRI, en 2021 Corea del Norte no llevó a cabo ninguna prueba de explosivos nucleares ni pruebas de vuelo de misiles balísticos de largo alcance, a pesar de que el Gobierno anunció en enero de 2020 que dejaría de observar la moratoria autoimpuesta desde 2018 sobre la realización de cualquiera de los dos tipos de pruebas. Sin embargo, señala el SIPRI, Corea del Norte realizó varias pruebas de misiles balísticos de corto alcance (incluidas pruebas desde nuevos tipos de lanzadores), así como nuevos misiles de crucero de ataque terrestre, vehículos hipersónicos (HGV) y misiles balísticos lanzados desde submarinos.

