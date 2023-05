https://sputniknews.lat/20230522/comision-del-congreso-de-peru-aprueba-mocion-que-declara-a-amlo-persona-non-grata--1139735031.html

Comisión del Congreso de Perú aprueba moción que declara a AMLO 'persona non grata'

Comisión del Congreso de Perú aprueba moción que declara a AMLO 'persona non grata'

Con 11 votos a favor, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó la moción que rechaza las declaraciones del presidente de México, Andrés... 22.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-22T17:57+0000

2023-05-22T17:57+0000

2023-05-22T18:16+0000

américa latina

perú

📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo

méxico

andrés manuel lópez obrador

política

dina boluarte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/1c/1136297424_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_96bf40f4419b5f4a37389273f619a03c.jpg

Un par de horas antes que se diera a conocer dicha resolución, el mandatario mexicano anticipó la aprobación de la moción y se dijo orgulloso de ser persona non grata de un Gobierno que "actúa de esa manera". "Para mí es hasta un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren [persona] non grata, pero no es correcto. De nuevo, mal asesorados y el Gobierno de Estados Unidos no debería de abusar", sentenció López Obrador. La decisión de la Comisión de Relaciones exteriores se dio a conocer pasado el mediodía del lunes 22 de mayo, hora local. Asimismo, el presidente mexicano aseveró que no se puede quedar callado ante los actos que repetidamente ha calificado como abuso, por parte del Gobierno de Dina Boluarte en contra de la población peruana, tras la salida de Pedro Castillo de la presidencia del país sudamericano. Desde diciembre pasado, cuando Castillo fue detenido tras disolver el Congreso peruano, el mandatario mexicano ha estado en constante fricción con el Gobierno de Boluarte y calificó el acto como golpe de Estado. En tanto, Dina Boluarte acusó al mandatario mexicano de injerencia y señaló que López Obrador incluso se niega a entregarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

https://sputniknews.lat/20230518/el-congreso-de-peru-acoge-pedido-para-declarar-persona-non-grata-a-lopez-obrador-1139613660.html

perú

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

perú, 📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo, méxico, andrés manuel lópez obrador, política, dina boluarte