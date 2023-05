https://sputniknews.lat/20230522/corea-del-sur-promete-que-ayudara-a-ucrania-con-ambulancias-y-maquinas-de-desminado-1139712172.html

Corea del Sur promete que ayudará a Ucrania con ambulancias y máquinas de desminado

Corea del Sur promete que ayudará a Ucrania con ambulancias y máquinas de desminado

SEÚL (Sputnik) — El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, después de una reunión con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, prometió entregar a Kiev... 22.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-22T03:40+0000

2023-05-22T03:40+0000

2023-05-22T03:40+0000

defensa

📰 suministro de armas a ucrania

volodímir zelenski

ucrania

corea del sur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/16/1139712423_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_62c006a01ea0be9ea1a3687266106b6d.jpg

Anteriormente se informó que el líder de Corea del sur celebró su primera reunión personal con Zelenski al margen de la cumbre del G7 en Hiroshima. Las conversaciones se organizaron a petición del mandatario ucraniano. "El presidente dijo que trabajará para proporcionar rápidamente los artículos necesarios a Ucrania, incluido el equipo de desminado y las ambulancias", reportó la Administración en un comunicado. Según el organismo, Zelenski agradeció el apoyo humanitario ya proporcionado por Seúl, y solicitó una ayuda adicional "no letal" para Kiev. Ucrania ha pedido repetidamente a Corea del Sur que la ayude con armas, pero Seúl continúa manteniendo la posición de no suministrar armas letales a Kiev, aunque proporciona a ese país asistencia humanitaria. Yoon Suk-yeol indicó recientemente a la cadena televisiva NBC News que "no siente ninguna presión" por parte de Washington relacionada la ayuda militar a Kiev, y afirmó que Seúl continuará monitoreando la situación, pero prometió en caso de cambios críticos en el frente ucraniano no dar la espalda "a los esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional". Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 con su operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk –inicialmente reconocidas por Moscú como Estados soberanos y en septiembre pasado, incorporadas al territorio ruso tras sendos referendos– necesitaban ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.

https://sputniknews.lat/20230522/alemania-estrecha-sus-lazos-con-seul-y-pide-a-pyongyang-detener-pruebas-nucleares-1139707593.html

ucrania

corea del sur

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 suministro de armas a ucrania, volodímir zelenski, ucrania, corea del sur