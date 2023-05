https://sputniknews.lat/20230522/el-brasileno-vinicius-explota-contra-la-liga-de-espana-es-un-pais-de-racistas-1139708787.html

El brasileño Vinícius explota contra la Liga de España: "Es un país de racistas"

El brasileño Vinícius explota contra la Liga de España: "Es un país de racistas"

Aficionados del club Valencia profirieron insultos racistas al jugador del Real Madrid, Vinícius Júnior antes y durante el partido que celebraron este 21 de... 22.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-22T01:45+0000

2023-05-22T01:45+0000

2023-05-22T01:45+0000

sociedad

⚽ deportes

internacional

fútbol

brasil

real madrid

valencia

racismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/15/1139709335_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_9aea3e6be39911b082a70240ef7310e1.jpg

"Eres un mono", corearon los aficionados cuando el jugador de origen brasileño nacionalizado español bajó del autobús del Real Madrid para dirigirse al recinto deportivo, según se constata en diversos videos que circulan en redes sociales.Los insultos racistas se repitieron durante en partido, de acuerdo con videos grabados dentro del estadio. Incluso en algún momento del juego, Vinícius se dirigió hacia las gradas y encaró a un aficionado, al que identificó como uno de sus agresores. El partido no fue suspendido por el árbitro y el brasileño fue expulsado por supuestas conductas antideportivas. "El campeonato es de los racistas""El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista", agregó el jugador de 23 años de edad y también conocido como Vini Jr."Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y, desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí", afirmó.Indagan delito de odioEn un comunicado difundido después del partido, la Liga española de futbol dijo que ante los incidentes ocurridos durante el Valencia CF – Real Madrid CF solicitó todas las imágenes disponibles para investigar lo sucedido."Una vez concluida la investigación, en caso de detectar algún delito de odio, LaLiga procedería a tomar las acciones legales oportunas", afirmó la institución en un comunicado en el que aseguró que también se investigarán las imágenes en las que "supuestamente" se profirieron insultos racistas dirigidos hacia Vinicius Jr. en los exteriores del estadio de Mestalla.La Liga española recordó que en nueve ocasiones anteriores ha presentado denuncias por incidentes racistas contra Vinícius ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, la Fiscalía de Odio y los Juzgados.Estos incidentes se produjeron en las últimas dos temporadas en los partidos FC Barcelona – Real Madrid CF, el 24 de octubre de 2021; RCD Mallorca – Real Madrid CF, el 14 de marzo de 2022; Atlético de Madrid – Real Madrid, el18 de septiembre de 2022; Real Valladolid – Real Madrid CF. del 30 de diciembre de 2022; RCD Mallorca – Real Madrid, el 5 de febrero de 2023; CA Osasuna – Real Madrid CF, el 18 de febrero de 2023; Real Betis – Real Madrid, el 5 de marzo de 2023 y el FC Barcelona – Real Madrid, del 19 de marzo de 2023.También hubo un incidente en Valdebebas momentos antes del partido entre el Real Madrid CF y el Atlético de Madrid de la Copa del Rey, el 26 de enero 2023, donde aficionados mostraron una pancarta con insultos al delantero.La Liga de España vs. ViníciusDespués del incidente en Valencia, Javier Tebas Medrano, presidente de la Liga española, criticó al jugador latinoamericano por cuestionar a la organización."Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos", escribió Tebas en su cuenta de Twitter."Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa... La omisión solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos", dijo Vinícius. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su solidaridad con el jugador del Real Madrid después de los incidentes en España."Quería hacer un gesto de solidaridad con Vinícius, un joven que sin duda es el mejor jugador del Real Madrid y que sufre reiteradas agresiones. Espero que la FIFA y otras entidades tomen medidas para evitar que el racismo se apodere del fútbol", escribió el mandatario en sus redes sociales.

brasil

valencia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, ⚽ deportes, fútbol, brasil, real madrid, valencia, racismo