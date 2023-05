https://sputniknews.lat/20230522/el-efecto-de-la-cumbre-del-g7-es-casi-nulo-y-sin-sensacionalismo-1139718458.html

La cumbre de G7 fue celebrada en Hiroshima, Jap√≥n, del 19 al 21 de mayo. El grupo est√° integrado por los que en su momento eran los pa√≠ses m√°s industrializados del mundo: Alemania, Canad√°, EEUU, Francia, Italia, Jap√≥n y el Reino Unido. Adem√°s, acudieron como invitados Australia, Brasil, Comores, las Islas Cook, la India, Indonesia, Corea del Sur y Vietnam."La presi√≥n sobre Rusia aumentar√°, pero no habr√° una prohibici√≥n total de las exportaciones"En primer t√©rmino, las naciones del G7 planean restringir a√ļn m√°s el acceso de Rusia a las m√°quinas, herramientas, tecnolog√≠as e insumos que son clave para la industria militar y enfocarse m√°s en sectores cruciales como fabricaci√≥n, construcci√≥n, transporte y servicios comerciales, protegiendo al mismo tiempo de esas medidas restrictivas los productos agr√≠colas, m√©dicos y humanitarios y haciendo lo necesario para evitar posibles repercusiones en terceros pa√≠ses.El G7 procurar√° prevenir la evasi√≥n de las sanciones vigentes contra Rusia y tomar√° medidas contra actores de terceros pa√≠ses que apoyen materialmente su operaci√≥n militar en Ucrania.En lo financiero, el bloque intentar√° impedir que las sucursales de bancos rusos en terceros pa√≠ses sean utilizados para evadir las sanciones, si bien preservar√° los canales financieros para transacciones esenciales.Para minimizar los ingresos de Rusia, el G7 tratar√° de reducir su propia dependencia de la energ√≠a y dem√°s productos b√°sicos que aquella exporta, particularmente los metales, seguir√° limitando los precios del crudo y derivados del petr√≥leo de origen ruso y restringir√° el comercio de diamantes procedentes de Rusia.Las decisiones de la cumbre del G7 sobre Rusia muestran que Occidente aumentar√° la presi√≥n sobre Mosc√ļ, pero no espere una prohibici√≥n total de las exportaciones, asegur√≥ a Sputnik Stanislav Tkachenko, profesor de la Universidad Estatal de San Petersburgo.En sus palabras, Mosc√ļ est√° en un estado de guerra econ√≥mica de facto con Washington y "no hay que relajarse, pero ya hemos pasado el l√≠mite".El presidente ruso, Vlad√≠mir Putin, afirm√≥ que la pol√≠tica de contenci√≥n y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las restricciones han supuesto un duro golpe para toda la econom√≠a mundial. En sus palabras, las sanciones contra Rusia perjudican m√°s a aquellos que las imponen.China es para el G7 "el principal obst√°culo a su dominio absoluto en el mundo"Los l√≠deres de los pa√≠ses del G7 en su comunicado conjunto expresaron la disposici√≥n a construir relaciones estables con China.Por otro lado, los l√≠deres condenan "las pol√≠ticas y pr√°cticas ajenas al mercado de China que distorsionan la econom√≠a mundial"."Contrarrestaremos las pr√°cticas maliciosas como la transferencia ilegal de tecnolog√≠a o la divulgaci√≥n de datos" subraya la nota.En cuanto al conflicto ucraniano, instaron a China a apoyar "una paz justa y duradera basada en la integridad territorial y los principios y prop√≥sitos de la Carta de la ONU, incluido a trav√©s del di√°logo directo con Ucrania".El efecto de la cumbre del G7 es "casi nulo y sin sensacionalismo", y sus declaraciones sobre las relaciones con Pek√≠n son "un juego pol√≠tico", asegur√≥ a Sputnik Dmitri Mosiakov, profesor del Instituto de Estudios Orientales de la Academia Rusa de Ciencias.Adem√°s, subray√≥ que los pa√≠ses del grupo rechazaron categ√≥ricamente el plan de paz de China para resolver la crisis ucraniana. Aunque ellos mismos no pod√≠an ofrecer m√°s que un ultim√°tum a Rusia y sanciones."El plan chino no agrada a Estados Unidos y a sus aliados del G7, ya que es totalmente incoherente con sus objetivos. Al fin y al cabo, solo cuentan con derrotar a Rusia en su conflicto con Ucrania para explotar en el futuro los ricos recursos rusos", destac√≥ el experto.Agreg√≥ que por esta raz√≥n se est√°n invirtiendo enormes cantidades de dinero en el conflicto ucraniano. En sus palabras, si el plan de los pol√≠ticos occidentales no sale seg√ļn lo previsto, todo su dinero se ir√° a la basura, por eso siguen suministrando armamento a Ucrania.Asistencia a Ucrania hasta que "sea necesario"De acuerdo con la nueva declaraci√≥n de este grupo pol√≠tico, los miembros del G7 seguir√°n proporcionando asistencia a Ucrania hasta que sea necesario.Se hizo especial hincapi√© en que el G7 continuar√° prestando a Kiev asistencia en materia de seguridad, "adoptando el apoyo a las necesidades de Ucrania". Subraya tambi√©n la contribuci√≥n del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania a coordinar la asistencia de los aliados.Rusia, por su parte, envi√≥ notas de protesta a todos los pa√≠ses que suministran armas al pa√≠s vecino. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergu√©i Lavrov, advirti√≥ que los pa√≠ses occidentales que apoyan a Ucrania se est√°n convirtiendo en parte del conflicto y cualquier cargamento con armas para Kiev pasara a ser un blanco leg√≠timo para las Fuerzas Armadas rusas.

