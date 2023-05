https://sputniknews.lat/20230522/el-tesoro-de-eeuu-insiste-en-que-no-podra-pagar-todas-las-deudas-gubernamentales-1139743899.html

El Tesoro de EEUU insiste en que no podrá pagar todas las deudas gubernamentales

El Tesoro de EEUU insiste en que no podrá pagar todas las deudas gubernamentales

La información más reciente indica que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no podrá pagar todas sus deudas el 1 de junio, dijo este 22 de mayo la... 22.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-22T21:11+0000

2023-05-22T21:11+0000

2023-05-22T21:17+0000

economía

eeuu

janet yellen

kevin mccarthy

donald trump

📈 mercados y finanzas

partido republicano (eeuu)

joe biden

deuda

deuda pública

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/107331/34/1073313453_0:138:4641:2749_1920x0_80_0_0_8b0a7a3b703babf586d36e3b0e62ffaa.jpg

La misiva a McCarthy llega en un contexto complicado, ya que la Administración Biden no ha podido llegar a un acuerdo con los republicanos de la Cámara de Representantes para elevar el techo de la deuda federal del país. Desde enero, Estados Unidos ha estado operando bajo "medidas extraordinarias" después de que el Gobierno federal alcanzara su límite de deuda de 31,4 billones de dólares.El equipo del presidente Biden culpa a un ala republicana afín a Donald Trump de estropear las negociaciones, mientras que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, asegura que el mandatario no quiere ceder ni un solo dólar. A finales de abril, los representantes republicanos aprobaron una legislación para elevar el límite de la deuda a cambio de recortes en el gasto federal y otras medidas para reducir el déficit. Sin embargo, los senadores demócratas y el Gobierno de Biden rechazaron la propuesta, argumentando que no tenía posibilidades de convertirse en ley.Las negociaciones sobre el límite de la deuda ya obligaron a cancelar los viajes del presidente Joe Biden a Australia y a Papúa Nueva Guinea.La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha advertido en varias ocasiones que, si antes del 1 de junio no se llega a un acuerdo, el Gobierno tendría que incumplir algunas de sus obligaciones, lo cual ocasionaría daños de diferente magnitud a la economía nacional y a otros países. El 12 de mayo pasado, la Oficina de Presupuesto del Congreso señaló que el Gobierno de Estados Unidos tendrá un déficit en el presupuesto federal de al menos 1,5 billones de dólares en 2023 y podría crecer aún más debido a una disminución en los ingresos fiscales.

https://sputniknews.lat/20230513/puro-teatro-o-problema-grave-eeuu-se-acerca-al-posible-impago-de-su-deuda--1139359204.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, janet yellen, kevin mccarthy, donald trump, 📈 mercados y finanzas, partido republicano (eeuu), joe biden, deuda, deuda pública