https://sputniknews.lat/20230522/la-union-europea-impone-una-multa-record-a-meta-por-transferencias-de-datos-a-agencias-de-eeuu-1139714776.html

La Unión Europea impone una multa récord a Meta por transferencias de datos a agencias de EEUU

La Unión Europea impone una multa récord a Meta por transferencias de datos a agencias de EEUU

La multinacional de EEUU Meta* fue multada con la cifra récord de 1.200 millones de euros, después de que los reguladores afirmaran que la compañía no protegía... 22.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-22T13:32+0000

2023-05-22T13:32+0000

2023-05-22T13:43+0000

internacional

facebook (red social)

redes sociales

meta (compañía)

🏛️ compañías

unión europea

🌍 europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/16/1139717344_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bedf88f74437adc64def0851c7f0b888.jpg

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda anunció que Meta incumplió el Reglamento General de Protección de Datos al enviar multitud de datos personales de usuarios europeos de Facebook* a los servicios de Estados Unidos sin protegerlos suficientemente.La sentencia solo se aplica a Facebook y no a Instagram* y WhatsApp, que también son propiedad de Meta. La compañía tiene cinco meses para terminar la transferencia de datos personales a EEUU. Desde la empresa aseguraron que apelarán la decisión y que no habrá ninguna interrupción inmediata del servicio de la red social en la Unión Europea.La multa, anunciada por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, es potencialmente una de las más importantes en los cinco años transcurridos desde que la Unión Europea (UE) promulgó la histórica ley de protección de datos conocida como Reglamento General de Protección de Datos. Los reguladores afirmaron que la empresa no cumplió una decisión de 2020 de la Corte Suprema de la UE, según la cual los datos enviados a través del Atlántico no estaban suficientemente protegidos de las agencias de espionaje estadounidenses.* las redes sociales Facebook e Instagram están proscritas en Rusia por extremistas

https://sputniknews.lat/20230310/meta-trabaja-en-una-nueva-red-social-descentralizada-e-independiente-1136700091.html

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

facebook (red social), redes sociales, meta (compañía), 🏛️ compañías, unión europea, 🌍 europa