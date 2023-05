https://sputniknews.lat/20230522/metanfetaminas-para-resistir-asi-son-las-inclementes-jornadas-en-la-maquila-mexicana-1139734622.html

Metanfetaminas para resistir: así son las inclementes jornadas en la maquila mexicana

Las condiciones de trabajo en la industria maquiladora de México se endurecieron aún más después de la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, los Estimulantes de Tipo Anfetamínico (ETA) son desde 2020 la principal droga de consumo entre los solicitantes de tratamiento en la red nacional de atención a las adicciones del Gobierno federal, más aún que el alcohol, la marihuana, las drogas alucinógenas y disociativas, la cocaína o el tabaco.Un 30,2% de los solicitantes de tratamiento en los centros gubernamentales de atención en adicciones consumían metanfetaminas como principal droga de impacto, señalan los datos del Observatorio de Salud Mental y Consumo de Drogas de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), incluidos en el informe Demanda de Tratamiento por Consumo de Sustancias en la Red Nacional de Atención a las Adicciones 2020.La Conadic define "droga de impacto" como la sustancia que el paciente identifica como con mayor capacidad de producirle efectos negativos, ya sea en el área de la salud, familiar, legal o laboral y que es motivo principal de la demanda de tratamiento.Algunos de los sectores consumidores de ETA identificados por autoridades son trabajadores del sector de industria de la manufactura, quienes se ven en la necesidad de recurrir a estas sustancias para aguantar horarios y ritmos extenuantes de trabajo.La maestra Nadia Robles, directora del Observatorio Nacional de Salud Mental y Consumo de Drogas, de la Conadic, explica en entrevista con Sputnik que los usuarios de estas drogas, más que un efecto alucinógeno o de otro tipo, buscan una reactivación del cuerpo."Las metanfetaminas se utilizan más como un estimulante. Lo que se busca es tener esta reacción de reactivación en el cuerpo y, como cualquier sustancia que estimula, los principales riesgos son a nivel cardiovascular. Que una sustancia dentro del cuerpo genere activación en el corazón sin duda pone en riesgo la salud de las personas", afirma la especialista. Susana Prieto Terrazas, diputada federal mexicana, señala en entrevista que varias maquiladoras en los estados de Baja California, Tamaulipas y Coahuila someten a trabajadores a horarios extenuantes que los terminan forzando a consumir este tipo de sustancias."Operan en la ilegalidad porque es ilegal la jornada de 12 horas de manera permanente. En el país, usted no debería trabajar más de ocho horas, seis días de la semana. Esas son dizque jornadas especiales de 12 horas de lunes a jueves y luego obligan a los trabajadores a periodos extraordinarios. A esas mismas personas, de viernes a domingo, en vez de darles trabajo a otras personas. Eso es lo que es ilegal", afirma la diputada Prieto.Las mismas dinámicas de trabajo de las maquiladoras facilitan la explotación de los trabajadores. Por ejemplo, una empresa de estas características tiene cargas de trabajo variables conforme a los pedidos de los clientes, explica Prieto Terrazas. En un momento dado, la maquila puede requerir más mano de obra y, días después, simplemente ya no necesitar.La investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Grecia Valencia, especialista en derechos laborales y en diversidad sexual y de género, asegura que, después de la pandemia de coronavirus, las condiciones de trabajo en la industria manufacturera en México se recrudecieron.De acuerdo con la especialista, la recuperación de la producción que se está dando ahora, después de la crisis sanitaria, está llevando a trabajadores de maquiladores a situaciones extremas como no dejarlos salir de las plantas hasta cumplir un doble turno de trabajo.“Existe una condición de sobreexplotación laboral que va casi al esclavismo; es decir, hay un momento en que ya no te dejan salir de la empresa en el horario que te corresponde y te obligan a cubrir otro horario. Eso es un secuestro por parte de la empresa”, afirma la investigadora.Valencia confirma que, en las investigaciones que han hecho entre trabajadores de maquiladoras, han detectado consumo de metanfetaminas. "Por ejemplo, hay un caso aquí en Aguascalientes de una empresa en el que los viernes entran a las seis de tarde y salen el sábado a la seis de la mañana, y están los guardias en las entradas bloqueando la salida, no hay forma de que salgan de la empresa", añade. Lo que hacen, dice la académica, es una estrategia de productividad, pues el consumo de metanfetaminas o de otras sustancias les ayudan a tener energía para tener una buena producción o simplemente para poder durar a lo largo de la jornada que les imponen. Valencia afirma que las investigaciones que han hecho en la universidad han detectado que las condiciones de trabajo en las maquiladoras generan afectaciones graves tanto a la salud mental como física de los trabajadores.Los efectos psicosociales de jornadas tan amplias incluyen estrés y ansiedad y también hay afectaciones físicas por las malas posturas que tienen que mantener durante horas, la falta de equipo adecuado, además acoso y hostigamiento.Valencia, quien forma parte del colectivo Red Unidas por la Maquila, donde colabora como investigadora y asesora, señala que las condiciones de trabajo son tan extremas en las empresas maquiladoras que incluso está regulado el tiempo para ir al baño, para comer o desayunar. Casi en todo momento, dice, los trabajadores son vigilados de manera permanente y cualquier falta se ve reflejada en descuentos o despidos. La investigadora dice, por ejemplo, que, en el caso de la maquila textil, las condiciones laborales son tan extremas que, cuando las mujeres llegan a la edad adulta y tienen que empezar a tramitar sus pensiones, en muchas ocasiones ya no logran la pensión porque sus cuerpos están muy desgastados y, antes de que las pensionen, ya las declararon incapacitadas para seguir trabajando.Tanto Valencia como la diputada Susana Prieto coincidieron en que los trabajadores usuarios de metanfetamina u otras sustancias se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ya que las empresas suelen realizar pruebas antidoping sin aviso previos y al margen de la legalidad, y aquellos que resultan positivos son fácilmente despedidos.La diputada Prieto señala que, cuando las empresas necesitan despedir a trabajadores, se aplican pruebas antidoping a los empleados que saben que son adictos, para después despedirlos con el argumento de que ponen en riesgo a compañeros de trabajo o a los procesos productivos."La empresa se hace de la vista gorda cuando tiene requerimientos de producción, cuando tiene contratos que cumplir y que son voluminosos, pero todos esos contratos son muchas veces temporales en las empresas y, en cuanto le dan al cliente los productos que requieren, dicho cliente deja de ser su cliente y entonces hace falta reducción de personal y, por ello, les hacen el antidoping y los obligan a firmar una renuncia", explica la legisladora federal por Morena, el partido en el poder en México. De acuerdo con la legisladora, no hay suficientes inspectores del trabajo en el Gobierno federal como para revisar que todos los empresarios maquiladores cumplan con la legalidad."Si usted, en una ciudad como Chihuahua que tiene 480 maquiladoras, tiene tres inspectores de trabajo, pues cada maquila puede hacer lo que le venga en gana porque sus inspectores simple y sencillamente no se van a dar abasto. Es muy fácil corromperlos por una propina porque reciben salarios de hambre. Por eso las autoridades no tienen un control real", afirma.

