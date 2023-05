https://sputniknews.lat/20230522/nuevo-tropiezo-de-la-paz-total-en-colombia-1139738916.html

Nuevo tropiezo de la paz total en Colombia

El presidente Gustavo Petro rompe el diálogo con una disidencia de las FARC tras acusar a la facción de matar a cuatro niños indígenas. En otro orden, México está bajo alerta por la posible erupción del volcán Popocatépetl. Estas y más noticias en 'En órbita'.

El Gobierno de Colombia retoma "todas las operaciones ofensivas" contra la facción Estado Mayor Central FARC ('Iván Mordisco'), disidente de la exguerrilla, en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo.El presidente Gustavo Petro acusó al grupo de matar a cuatro niños indígenas que intentaron escapar tras ser reclutados. El hecho ocurrió en el departamento de Putumayo, al sur del país.De acuerdo con el entrevistado, el Ejecutivo "no va a negociar con una, dos o tres organizaciones criminales. Lo hará con cinco grandes estructuras y con 23 bandas delincuenciales".Entre estas se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias FARC y el Clan del Golfo. El presidente Petro pidió a los frentes armados cumplir el cese al fuego."No sorprende el acto de terror que comete la disidencia FARC ni la respuesta del Gobierno. Este proceso [de paz total] no está legitimado por la sociedad colombiana y es objeto de críticas, entre otras cosas, precisamente por actos como este [de Putumayo]", reflexionó el entrevistado.Por su parte, el frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central de las FARC comunicó que "hubo incumplimientos por parte de las fuerzas militares".Y advirtió que "el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total"."Desde 1899, inicio de la Guerra de los Mil Días, guerra civil en Colombia, no pasó un día en que este país no haya estado en conflicto", apuntó el entrevistado.Según Saumeth, en el acuerdo de paz (Gobierno-FARC) de 2016 "se dejó de lado a grupos ligados exclusivamente al narcotráfico, como el Clan del Golfo o las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta", lo que resultó un error."Mientras no se negocie en torno al máximo generador de violencia, el narcotráfico, no puede haber paz", lamentó el entrevistado.También conversamos con el periodista colombiano Camilo Rueda Navarro, quien considera que la reciente masacre de Putumayo se convirtió en un "símbolo" para los enemigos del Gobierno y los críticos con el proceso de paz.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la alerta en México por la posible erupción del volcán Popocatépetl, en el centro del país. Dialogamos con el analista mexicano Julián Andrade.En otro orden, comenzaron las primeras tareas de desminado en la ciudad de Artiómovsk (llamada Bajmut fuera de Rusia) tras el anuncio de su liberación por parte de Moscú.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

