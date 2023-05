https://sputniknews.lat/20230522/que-tan-creible-es-el-trabajo-del-fbi-1139741224.html

¿Qué tan creíble es el trabajo del FBI?

Las denuncias contra el Buró Federal de Investigaciones estadounidense exponen los intereses políticos que se esconden en varias de sus acciones.

La confiabilidad del Buró Federal de Investigaciones, conocido por sus siglas en inglés como FBI, pasa en EEUU por un bajo respaldo social ante denuncias sobre abusos y malas conductas reveladas por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes del país norteamericano.Según el informe, las revelaciones de varios funcionarios y extrabajadores pusieron de relieve abusos atroces, mala asignación de los recursos policiales y mala conducta en los rangos de liderazgo del buró."Lastimosamente en los últimos años hemos tenido una serie de nubarrones sobre una de las entidades más importantes de la seguridad en EEUU como es el FBI", dijo a Telescopio el asesor político Luis Montes, ex presidente del Partido Demócrata en New York."Las denuncias erosionan la confianza pública en las instituciones", agregó el experto.Una de las acciones cuestionadas fue la presión ejercida sobre la oficina de Boston para que abriera investigaciones sobre 138 personas que viajaron a Washington D.C. para participar en las manifestaciones del 6 de enero de 2021, que terminaron con el asalto al Capitolio, sede del Congreso de EEUU.Sin embargo, la agencia no proporcionó indicios concretos de la implicación de estas personas en actividades delictivas.¿EEUU al borde del colapso económico?La Casa Blanca acusó a un sector del Partido Republicano de poner a al país en riesgo de un impago, al proponer condiciones inaceptables en las mesas de negociación entre esa fuerza política y la Administración del demócrata Joe Biden, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita elevar el techo de la deuda federalEl consultor político destacó, a modo de ejemplo, que "cuando a EEUU le da catarro, al resto de América Latina le da neumonía".Montes se refirió además a la carrera electoral, de cara a 2024, y a los desafíos del país por delante.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

