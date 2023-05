https://sputniknews.lat/20230522/una-gran-trama-de-corrupcion-sacude-estonia-por-desvios-de-la-ayuda-a-ucrania-1139717229.html

Una gran trama de corrupción sacude Estonia por desvíos de la ayuda a Ucrania

Una gran trama de corrupción sacude Estonia por desvíos de la ayuda a Ucrania

La diputada estonia Johanna-Maria Lehtme, quien creó una organización benéfica para ayudar a los militares ucranianos, resultó ser una estafadora. Descubrieron... 22.05.2023, Sputnik Mundo

La política destacó que cuando leyó el artículo de Eesti Ekspress se percató de que como partido habían creído durante demasiado tiempo que la ONG Slava Ukraini, fundada y administrada por Lehtme, hacía lo correcto. "En ese momento tuve personalmente esta emoción: Bueno, ¿cómo ha podido ser? ¿Cómo he podido creer durante tanto tiempo y no comprobar estas cosas?", lamentó Kallas. Agregó que deberían haberse tomado el tema más en serio y haber intentado hablar con diferentes personas involucradas en el asunto. Su estrategia era esperar a que se investigara. Kallas subrayó que, cuando se está en una situación así es muy difícil deducir quién miente y quién dice la verdad.A la pregunta de si Lehtme podría seguir en la política si la investigación la declarara inocente, Kallas respondió "creo que no".El triunfo y la caída de la Ciudadana del AñoJohanna-Maria Lehtme es miembro del partido político liberal estonio Eesti 200 y fundadora de la organización no gubernamental Slava Ukraini. La política, que había vivido en Kiev, saltó a la fama en Estonia a principios de 2022, cuando creó la ONG para ayudar a los militares de Ucrania. Lehtme y su organización celebraron un concierto benéfico, cuya recaudación se destinaría íntegramente a las personas que habían sufrido por los combates en Ucrania.Tras recibir el dinero recaudado, puso en marcha más iniciativas en las que se invitaba de nuevo a los estonios a contribuir para apoyar al régimen de Kiev.Así, en octubre de 2022, Slava Ukraini y el periódico estonio Postimees lanzaron la campaña denominada Mil héroes en la nieve, destinada a recaudar fondos para coser uniformes de invierno para los soldados del Ejército ucraniano. Los organizadores de la campaña informaron triunfalmente que habían conseguido recaudar más de 800.000 euros. A principios de 2023, Postimees nombró Persona del Año a la directora de la ONG. Johanna-Maria Lehtme también fue nombrada Europea del Año, Ciudadana del Año y Mujer del Año. El presidente de Estonia, Alar Karis, le concedió la Orden de la Estrella Blanca. Lehtme se unió a la lista de campaña del partido Eesti 200 y se convirtió en una de sus principales locomotoras.Johanna-Maria Lehtme fue elegida diputada del parlamento unicameral de Estonia Riigikogu por la lista Eesti 200 en marzo. Obtuvo 5.251 votos en las elecciones, el mejor resultado entre los candidatos del partido.Sin embargo, el momento de triunfo de Lehtme fue también el principio de su caída. Empezaron a llegar informaciones desde Ucrania que destrozaron la imagen de la filántropa. Resultó que Slava Ukraini era uno de los mecanismos de una gran trama financiera. Se afirmó que la ONG fundada por Lehtme "desviaba" el dinero de los estonios para otros propósitos.Más tarde, debido al escándalo de las donaciones, el consejo editorial Postimees despojó a Johanna-Maria Lehtme del título de Persona del Año. Según el semanario Eesti Ekspress, la estafadora también fue sorprendida robando en su anterior trabajo y fue obligada a dimitir. Lehtme no respondió a las preguntas de Eesti Ekspress sobre lo sucedido. La política también negó haber hecho un uso indebido de las donaciones a la ONG para Ucrania.

