Varios hinchas del Valencia tendrán prohibido ir al estadio por racismo contra Vinicius Jr

MOSCÚ (Sputnik) — El club de fútbol Valencia vetará la entrada a su estadio de por vida a los aficionados que profirieron gestos racistas al jugador brasileño...

La nota precisa que las fuerzas del orden identificaron a uno de estos hinchas y están trabajando para confirmar la identidad de otros posibles implicados. "El Club condena enérgicamente este tipo de comportamientos, que no tienen cabida en el fútbol y en la sociedad y que no se corresponden con los valores del Valencia CF y su afición", destaca el texto. Antes y en el transcurso del encuentro entre el Valencia y el Real Madrid que acabó con la victoria del club valenciano por 1-0, su hinchada gritó insultos racistas y obscenos a Vinicius, como "mono". El propio futbolista señaló a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que el campeonato español "hoy es de los racistas" y expresó que España "accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista". El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, manifestó su solidaridad con el delantero brasileño, declarando que "no hay lugar para el racismo en el fútbol y en la sociedad". El club madrileño presentó una denuncia por los delitos de odio y discriminación contra su jugador ante la Fiscalía de España, calificando los insultos de "un ataque directo al modelo de convivencia de nuestro Estado social y democrático de derecho". A su vez, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, comentó que España tiene un problema de racismo y si hay un aficionado o un grupo de indeseables que insulte, por ejemplo, por color de piel o credo, esto mancha no solo al todo el equipo, el club, sino a todo el país. LaLiga también inició ese mismo día su propia investigación al respecto. Vinicius Júnior, de 22 años, ha sido objeto de expresiones racistas durante varios partidos de la actual temporada del certamen español, en particular, el pasado septiembre ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, en el juego contra el Barcelona en el Camp Nou en marzo pasado y contra el Real Mallorca un mes antes.

