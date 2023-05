https://sputniknews.lat/20230522/vinicius-publica-pruebas-de-todos-los-insultos-que-ha-recibido-en-espana--video-1139745135.html

Vinicius publica pruebas de todos los insultos que ha recibido en España | Video

Un día después de que recibiera insultos racistas de aficionados del Valencia, el futbolista brasileño Vinicius Junior insistió en que este tipo de incidentes... 22.05.2023, Sputnik Mundo

El caso del astro latinoamericano ha escalado hasta los más altos niveles del balompié internacional y hasta ha sido condenado por el presidente de Brasil, Lula da Silva. El Real Madrid criticó a la Real Federación Española de Fútbol por no haber tomado ninguna medida para detener los insultos contra su jugador y, por el contrario, avalar la decisión de los árbitros y el VAR de expulsarlo del partido. También presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes por delitos de odio. Mientras tanto, Vinicius continúa enfadado con los directivos de la Liga de España y con todos los superiores de este deporte, a quienes les aclaró en un mensaje que no es la única vez que ha recibido insultos discriminatorios. "Pero el discurso siempre recae en 'casos aislados', 'un aficionado'. No, no son casos aislados. Son episodios continuos repartidos por varias ciudades de España (e incluso en un programa de televisión)", dijo el jugador del Real Madrid, de 23 años de edad."¿Qué falta para criminalizar a esta gente y castigar deportivamente a los clubes? ¿Por qué los patrocinadores no cobran a La Liga? ¿No les molesta a las televisoras retransmitir esta barbarie cada fin de semana?", cuestionó."El problema es gravísimo y los comunicados de prensa ya no sirven. Tampoco culparme a mí para justificar actos delictivos. No es fútbol, es inhumano", acusó el futbolista. Una imagen dañadaEl Real Madrid reprochó en un comunicado la actitud del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por no haber actuado de manera contundente, según los protocolos de FIFA, para evitar "la situación a la que se ha llegado"."La imagen de nuestro fútbol está gravemente dañada y deteriorada a los ojos de todo el mundo", dijo la escuadra merengue en un comunicado difundido este 22 de mayo."Ayer mismo, el colegiado y los responsables del VAR eludieron sus responsabilidades y tomaron decisiones injustas basadas en imágenes incompletas, que no se vieron en su totalidad, que fueron sesgadas y que provocaron la expulsión directa de nuestro jugador Vinicius Júnior", precisó. El club dijo que lo ocurrido el 21 de mayo en Mestalla y la gestión que se hizo por parte de los árbitros no es algo aislado, sino que se viene repitiendo en muchos de sus partidos."Vemos con máxima preocupación que desde la Federación Española de Fútbol no se haya tomado ninguna medida en todo este tiempo, pese a las evidentes y reiteradas señales de alarma que desde nuestro club hemos venido denunciando", sostuvo. Personalidades de todos los ámbitos expresaron su solidaridad con Vinicius Junior y condenaron los actos de racismo de los que ha sido víctima.Ronaldo Nazario, Mbappé, Rio Ferdinand, Neymar, Kaká, Jadon Sancho, Gary Lineker, Roberto Carlos, entre otras figuras del fútbol mundial, expresaron su condena por los sucedido en Valencia y se solidarizaron con el jugador de origen brasileño.Roberto Carlos incluso publicó un video en el que recordó que los actos racistas en España no son cosa nueva. A él le llamaron "macaco" cuando jugó en las filas merengues.

