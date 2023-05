https://sputniknews.lat/20230523/alemania-reprocha-a-hungria-por-bloquear-el-fondo-de-ayuda-a-ucrania-1139770873.html

Alemania reprocha a Hungría por bloquear el fondo de ayuda a Ucrania

Alemania reprocha a Hungría por bloquear el fondo de ayuda a Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Hungría bloqueó la financiación adicional del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP), lo que impide recompensar a los países que ayudan a... 23.05.2023, Sputnik Mundo

"Me desconcierta el comportamiento de los amigos húngaros en la reunión de ayer [el 22 de mayo] de los ministros de Asuntos Exteriores. Me refiero a los intentos de bloquear el aumento de la ayuda a Kiev por causas que no apruebo. Eso dificulta la asignación de la ayuda financiera a Ucrania", afirmó Pistorius en Bruselas. El ministro recordó que uno de cada cuatro euros en el FEAP es "alemán". El medio Politico había comunicado, citando a fuentes, que los ministros de Exteriores de Alemania y Hungría, Annalena Baerbock y Peter Szijjarto, sostuvieron una reunión a puerta cerrada en la que discutieron el banco húngaro OTP. El banco está en la lista ucraniana de "patrocinadores de la guerra" y por esta razón Budapest vetó la financiación adicional del fondo de ayuda a Kiev. El FEAP es un fondo intergubernamental al margen del presupuesto de la Unión Europea (UE). Fue creado por la UE en marzo de 2021 para elevar la posibilidad de prevenir conflictos y potenciar la seguridad internacional. Actualmente, la mayor parte de ese fondo está reservada para compensar parcialmente a los países comunitarios la ayuda militar que brindan a Ucrania. El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev.Moscú destacó que EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, que desde mediados de febrero de 2022 intensificaron sus ataques contra los civiles de las repúblicas de Donbás.La Cancillería rusa declaró que los países de la OTAN "están jugando con fuego". El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Occidente, al nutrir de armas a Ucrania, no contribuye al sostenimiento de las negociaciones ruso-ucranianas y que esa actividad tendrá un efecto negativo.

