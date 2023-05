https://sputniknews.lat/20230523/brasil-apaga-la-estatua-del-cristo-redentor-en-repudio-a-insultos-racistas-contra-vinicius-1139759443.html

Brasil apaga la estatua del Cristo Redentor en repudio a insultos racistas contra Vinicius

Brasil apaga la estatua del Cristo Redentor en repudio a insultos racistas contra Vinicius

MOSCÚ (Sputnik) — Brasil apagó el alumbrado de la estatua del Cristo Redentor en Río de Janiero por una hora en repudio a los insultos racistas contra Vinicius... 23.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-23T10:02+0000

américa latina

brasil

cristo redentor

⚽ deportes

vinicius júnior

fútbol

real madrid

El Santuario Arquidiocesano Cristo Redentor dejó claro que "repudia las agresiones racistas sufridas por el jugador brasileño Vinícius Júnior este domingo 21 de mayo durante un partido entre el Real Madrid y el Valencia". Las luces del monumento más emblemático de Río se apagaron de 18:00 a 19:00 (GMT -3) "como símbolo de la lucha colectiva contra el racismo y en solidaridad con el jugador y todos los que sufren prejuicios en el mundo". "Negro e imponente. Así quedó Cristo Redentor. Una acción de solidaridad que me conmueve. Pero sobre todo, quiero inspirar y traer más luz a nuestra lucha" reaccionó Vinicius Jr. en Twitter. El futbolista agradeció las muestras de cariño y apoyo que recibe en los últimos meses desde Brasil y el resto del mundo y aseguró que no piensa tirar la toalla. "Tengo un propósito en la vida y si tengo que sufrir más y más para que las generaciones futuras no pasen por situaciones similares, estoy listo y preparado", afirmó.El 21 de mayo, Vinicius Jr. fue atacado por aficionados del Valencia con gritos e insultos de carácter racistas, pero a pesar de ellos el árbitro no tomó ninguna medida y de hecho fue el propio jugador el que acabó expulsado del partido. La Liga Española de Fútbol inició una investigación del incidente.

https://sputniknews.lat/20230522/racismo-en-laliga-por-que-vinicius-estalla-en-espana-y-se-hace-eco-hasta-lula-1139723383.html

brasil

brasil, cristo redentor, ⚽ deportes, vinicius júnior, fútbol, real madrid