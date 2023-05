https://sputniknews.lat/20230523/eeuu-asegura-que-enviar-aviones-f-16-a-ucrania-es-una-prioridad-1139754464.html

EEUU asegura que enviar aviones F-16 a Ucrania es una prioridad

El suministro de aviones de combate F-16 a las Fuerzas Armadas ucranianas es una prioridad para el Gobierno de Estados Unidos, afirmó este 22 de mayo Matthew... 23.05.2023, Sputnik Mundo

El funcionario subrayó que el presidente Joe Biden dejó muy claro que empezará entrenar a los militares ucranianos para pilotar F-16, y que Estados Unidos trabajará con sus aliados y socios en el suministro de estos cazas a Ucrania.Miller precisó que Washington ha sido enfático con los ucranianos en el sentido de que no permitirá ni alentará ataques fuera de las fronteras ucranianas, pero que "corresponde a Ucrania decidir cómo quiere llevar a cabo sus operaciones militares".El vocero del Departamento de Estado resaltó que, tras la cumbre del Grupo de los Siete (G7) en Hiroshima, se acordaron nuevas sanciones contra Rusia y se refrendó el compromiso de seguir apoyando a Kiev "el tiempo que sea necesario".El pasado fin de semana, Estados Unidos anunció que permitirá el entrenamiento de ucranianos para pilotar aviones de combate de cuarta generación como los F-16, pero que aun no había tomado una decisión de cuándo, quién y de qué manera se suministrarán estas aeronaves al Ejército de Volodímir Zelenski.Desde hace semanas, el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, había expresado su interés de proporcionar este tipo de aviones al régimen de Kiev, como ha insistido el presidente Zelenski.Biden dijo recientemente que tenía las garantías del propio Zelenski de que no se usarán los aviones en territorio ruso.

