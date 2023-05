https://sputniknews.lat/20230523/el-petroleo-ruso-desplaza-al-oro-negro-del-golfo-persico-en-el-mercado-indio-1139765169.html

El petróleo ruso desplaza al oro negro del golfo Pérsico en el mercado indio

La India representa uno de los líderes mundiales en las importaciones de petróleo, con la mayor parte de sus compras procedentes de Oriente Medio. Sin embargo... 23.05.2023, Sputnik Mundo

"Las compras al contado [de Oriente Medio] han bajado porque en algún sitio tiene que haber un hueco para compensar todas las compras rusas", declaró en la Conferencia sobre Petróleo y Gas de Oriente Medio celebrada en Dubái, el presidente de Indian Oil Corporation, Shrikant Madhav Vaidya.De este modo, Rusia ha logrado entrar en el mercado indio, demostrando un alto nivel de competencia ante los estados de Oriente Medio. Esta tesis está apoyada con la observada disminución de las exportaciones del crudo del golfo Pérsico a la India, subrayan en Oilprice. A la transformación del mercado del país le contribuye también que el crudo ruso cumple las especificaciones de las refinerías del país, como señaló Vaidya, así como el ambiente general del consumo doméstico en la India.La publicación presta atención al que la India, junto con China, al ser uno de los compradores principales de los recursos energéticos rusos después de la imposición de las sanciones occidentales, no cumple el tope de precios del G7 y la UE.Como consecuencia, las refinerías indias han sido los principales adquirientes del Urals (un tipo de petróleo pesado ruso) que iba al noroeste de Europa antes de que se impusiera el embargo de la UE. La oferta rusa ha resultado tan lucrativa que, por primera vez en 22 años, la cuota de la OPEP en todas las importaciones indias de petróleo ha alcanzado su nivel más bajo, detalla el artículo.Anteriormente, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, había afirmado al Financial Times que las refinerías de la India compran grandes volúmenes del crudo ruso para procesarlo en sus refinerías y vender al extranjero, incluida la propia Unión Europea. El oficial insistió en que la UE debe tomar medidas para impedirlo, tras estimar que el negocio indio constituye para Rusia una forma de eludir sanciones europeas. Sin embargo, el ministro indio de Asuntos Exteriores, Subramaniam Jaishankar, le respondió a Borrell, aconsejándole consultar las propias normativas del espacio europeo.El Grupo de los Siete (G7), conformado por Alemania, Canadá, EEUU, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón, así como la Unión Europea y Australia, se negaron a adquirir el petróleo ruso a un precio mayor de 60 dólares por barril desde el 5 de diciembre. Las empresas de estos países tienen prohibido proporcionar servicios como seguros, intermediación y asistencia financiera para el transporte del petróleo ruso a cualquier parte del mundo, a menos que el crudo se venda por debajo del umbral acordado.Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que no se plegará a estas condiciones. El presidente ruso, Vladímir Putin, promulgó a finales de diciembre un decreto que prohíbe la venta del petróleo ruso a las personas físicas y jurídicas extranjeras cuyos contratos estipulen de forma directa o implícita el mecanismo de tope a los precios.Según él, se desató contra Moscú una agresión de sanciones sin precedentes orientada a aplastar a corto plazo la economía rusa, "a derrumbar la moneda nacional, el rublo, a través del robo de nuestras reservas de divisas y a provocar una inflación destructiva". Sin embargo, destacó, el plan de Occidente no tuvo éxito.

